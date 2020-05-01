Украина жульничала с МВФ и получила по рукам: эксперт озвучил ультиматум для Киева

Владимир Зеленский на встрече с главой МВФ / пресс-служба Офиса президента

Критика Киева в виде резких заявлений руководства МВФ оправдана. Власть тормозит реформы и разрушает независимость НАБУ, ожидая спокойной реакции со стороны Фонда. Поэтому для продолжения сотрудничества с организацией Украина должна выполнять все требования, иначе будет вынуждена остаться без финансирования.

Такую позицию в комментарии Главреду озвучил Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

"Предупреждение главы миссии МВФ в Украине о недопустимости изменения законодательства о НАБУ вполне естественное и оправданное. Никакого вмешательства во внутренние дела Украины тут нет. Закон о НАБУ был частью программы МВФ, и было бы нелогично, что мы проводим реформы, выполняем взятые на себя обязательства, а потом в какой-то момент вдруг отыгрываем назад то, что было сделано, и просим дать нам кредит. Основой основ антикоррупционной инфраструктуры было создание НАБУ. А законодательными изменениями, о которых идет речь, независимость НАБУ разрушается. Причем закон – абсолютно бездарный. Он подогнан под одного человека и разрушает то, что было создано ранее с таким трудом", - считает аналитик.

Читайте такжеПриказы для колонии или справедливые требования: есть ли жизнь без МВФПо его словам, Украина пытается усидеть на двух стульях – сделать откат реформы и одновременно остаться в хороших отношениях с Фондом. При таком подходе государство попросту останется без денег.

"Естественно, МВФ не будет потакать таким вещам. Ведь, по сути, речь идет о пересмотре реформы, под которую Фонд давал Украине деньги. Если мы хотим сотрудничать с МВФ, подобные пересмотры реформ недопустимы. Если мы решили, что мы – суверенные и все сами можем, тогда давайте не будем просить и денег у МВФ", - добавил Фурса.

Как полагает экономист, Украина в данной ситуации демонстрирует недостойное поведение и нарывается на ультиматум от МВФ, который поставил Киев перед выбором.

"Такое поведение со стороны Украины – это поведение мелких жуликов, которые взяли деньги, а потом сказали, что они передумали делать то, что обещали. Потому МВФ и говорит: "Хватит играть в наперстки! Или мы работаем с вами, или не работаем – тогда творите что хотите, только последствия разгребать будете сами", - подчеркнул Сергей Фурса.

Ранее политолог Кость Бондаренко рассказал, при каких условиях Украина может прекратить сотрудничество с МВФ.