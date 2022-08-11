Украинцев ждет массовая бедность: в ближайшие три года цены вырастут на 61,1%

Что будет с ценами на продукты в Украине - прогноз / Фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Цены в Украине в 2022 году вырастут на 31%. Рекордная инфляция произойдет в первую очередь за счет подорожания продуктов - овощей, фруктов, круп.

Об этом говорится в прогнозах Национального банка Украины и правительства, которые попали в распоряжение издания Obozrevatel.

"Это очень плохая новость: за гранью нищеты окажется абсолютное большинство пенсионеров. Плохая же новость заключается в том, что в следующем году ситуация не изменится к лучшему", - пишет издание.

Согласно оценкам, в 2023 году цены вырастут на 20,7%, а в 2024-м - еще на 9,4%.

"За следующие три года кумулятивный уровень роста цен составит 61,1%. Это приведет к массовой бедности, в первую очередь пострадают пенсионеры. И дело не только в том, что покупательская способность выплат обрушится, они также в условиях кризиса на рынке труда не смогут найти работу", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, в Украине всерьез повысятся цены на продукты уже с началом осени нынешнего года. Об этом 3 августа сообщил финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ. По его словам, подорожание продуктов состоится потому, что в Украине временно оккупирована часть Херсонской и Запорожской областей.

Тем временем в Украине цена на гречневую крупу в начале августа 2022 года хоть и немного, но начала снижаться по сравнению с июлем. А вот сахарный песок, наоборот, подорожал.

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