Украинцы узнали новые тарифы на газ в декабре: кому придется платить больше

В Украине установили новые тарифы на газ / ua.depositphotos.com

В Украине в декбаре 2021 будут действовать новые месячные тарифы на газ. При этом годовые тарифные планы не изменились и остаются значительно выгоднее.

Месячные тарифы на газ в ноябре остались значительно высокими у ряда поставщиков газа для бытовых потребителей. При этом у некоторых газоснабжающих компаний тарифы держатся выше 30 гривен за кубометр газа.

При этом одной из самых высоких цена оказалась у компании ТАС Энергия страны. Поставщик предлагает газ по 38,35 гривен (срок действия – декабрь-январь). Обратим нимание, что в октябре тариф у компании составлял 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр.

Высоким остается тариф компании Светлогаз. Поставщик установил на декабрь тариф на уровне 34,99 гривен за кубометр (в ноябре тариф составлял 38,1 грн за кубометр).

У компании Аскания-Энерджи тариф на газ на декабрь зафиксирован на уровне 14,95 грн. за кубометр.

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Компания Волыньэлектросбыт предлагает потребителям месячный тариф на декабрь в размере 12,98 грн. за кубометр (цена осталась без изменений).

В то же время рад поставщиков предлагает газ бытовым потребителям по минимальной цене.

Провайдер энергии ETG зафиксировал декабрьскую цену на газ на уровне 7,78 грн. за кубометр "голубого топлива".

У компании Полтавагаз сбыт тариф на газ на декабрь установлен в размере 7,99 гривен за один кубометр.

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