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Тарифы на газ взлетели до 40 гривен за кубометр: украинцы узнали ноябрьские цены

26 октября 2021, 18:02

Месячные тарифы в ноябре увеличились у поставщиков газа для бытовых потребителей.

газ
В Украине изменят цены на газ в ноябре / Фото pixabay.com

В Украине продолжается рост тарифов на газ для населения. Новые цены обнародовал ряд газоснабжающих компаний.

Месячные тарифы на газ в ноябре увеличились у поставщиков газа для бытовых потребителей.

При этом у некоторых газоснабжающих компаний после роста тарифы почти достигли 40 гривен за кубометр газа.

Отметим, что одной из самых высоких цена оказалась у компании ТАС Энергия страны. Поставщик предлагает газ по 38,35 гривен (срок действия - ноябрь-декабрь, в октябре тариф составлял 30,06 гривен, в сентябре 20,96 гривен за кубометр).

При этом в компании Кременчуггаз-Трейдинг действует тариф в размере 28 грн за кубометр газа.

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Оператор Аскания Энерджи сохранила октябрьский тариф и в ноябре предлагает кубометр газа по цене 19,95 гривен.

В то же время ряд компаний предлагают газ по значительно более низким ценам. Галнафтогаз сохранил месячный тариф на ноябрь на уровне 7,99 гривен за кубометр. Месячный тариф YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области составляет 8,46 гривен за кубометр.

Месячный тариф ГК Нафтогаз Украины составляет 7,96 гривен за кубометр.

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Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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