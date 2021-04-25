В Украине цены на продукты кардинально изменятся

Эксперт рассказал, почему овощи в Украине будут рекордно дорожать.
В Украине в ближайший месяц будут держаться высокие цены на овощи, после чего можно ожидать сезонного удешевления.
"Капуста, которая сегодня от 40 до 60 грн, была 12-20 грн в прошлом году в это время. Если говорить о картофеле, то он был до 30, сегодня от 60 до 80 грн. Такие тенденции подорожания в сравнении с прошлым годом еще будут долго продолжаться. Мне 30% херсонских фермеров подтвердили, что не сеяли раннюю редиску, потому что увидели, что из нее ничего не выйдет в этих условиях, перешли на что-то другое", - рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает Украина 24.
По его словам, погодные условия и площадь посадки уже повлияли на производство овощей.
"В ближайший месяц серьезно увеличить предложения на рынке не удастся, и цены будут держаться высокими. А потом пойдут теплые температуры, весна возьмет свое, будет больше производство, и, соответственно, снижение цены. Но они не будут такими, как в прошлом году".
При этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в Украине для сдерживания роста цен на продукты могут снизить ставку налога на добавленную стоимость на все виды сельскохозяйственной продукции.
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По его словам, ответственная государственная политика при инфляции - "это в первую очередь последовательные меры по снижению цены на социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя".
Цены на продукты - о чем ранее сообщал Главред:
- Экономист Олег Пендзин заявил, что рост цен на продукты питания в Украине является неизбежной тенденцией в ближайшем будущем. Однако цены будут расти в пределах покупательной способности населения.
- В Украине с начала 2021 года повысились цены на продукты питания. В частности, выросла стоимость муки, куриных яиц, подсолнечного масла, мяса и круп. Следующее подорожание эксперты прогнозируют весной – ожидается, что подорожают зерновые, мясо, овощи и фрукты.
- Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.