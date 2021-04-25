В Украине цены на продукты кардинально изменятся

Продукты в Украине подешевеют / pixabay

В Украине в ближайший месяц будут держаться высокие цены на овощи, после чего можно ожидать сезонного удешевления.

"Капуста, которая сегодня от 40 до 60 грн, была 12-20 грн в прошлом году в это время. Если говорить о картофеле, то он был до 30, сегодня от 60 до 80 грн. Такие тенденции подорожания в сравнении с прошлым годом еще будут долго продолжаться. Мне 30% херсонских фермеров подтвердили, что не сеяли раннюю редиску, потому что увидели, что из нее ничего не выйдет в этих условиях, перешли на что-то другое", - рассказал глава Союза украинского селянства Иван Томич, передает Украина 24.

По его словам, погодные условия и площадь посадки уже повлияли на производство овощей.

"В ближайший месяц серьезно увеличить предложения на рынке не удастся, и цены будут держаться высокими. А потом пойдут теплые температуры, весна возьмет свое, будет больше производство, и, соответственно, снижение цены. Но они не будут такими, как в прошлом году".

При этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил, что в Украине для сдерживания роста цен на продукты могут снизить ставку налога на добавленную стоимость на все виды сельскохозяйственной продукции.

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По его словам, ответственная государственная политика при инфляции - "это в первую очередь последовательные меры по снижению цены на социально значимые продукты питания, которые входят в продуктовую корзину украинского потребителя".

Цены на продукты - о чем ранее сообщал Главред: