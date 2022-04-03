В Украине хотят ввести безусловный доход для жителей страны - советник Зеленского / ua.depositphotos.com

Кабмин рассматривает возможность введения безусловного дохода для населения на период после завершения войны. Об этом в эфире телемарафона сказал советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко.

"Правительством рассматривается возможность введения так называемого безусловного дохода для нашего населения, которое находится в затруднительном положении. То, о чем говорили в довоенные годы и что не находило поддержки, сейчас должно работать. Некоторые суммы будут выделяться населению в течение длительного промежутка времени после войны", — отметил эксперт.

Также, по словам Устенко, поддержку получат и коммерсанты.

"Будет проведена полная инвентаризация, которая уже, кстати, началась, и потом будут выделяться средства нашим предпринимателям, чтобы компенсировать им те убытки, которые они понесли. Когда их предприятия были уничтожены, у них не осталось материальных активов", ‒ сказал советник Президента.

Он подчеркнул, что все убытки Украины должны быть выплачены страной-агрессором ‒ Россией .

"Обязательно должны поступать средства от репараций и контрибуций. И из этих источников в течение длительного периода будут выделяться средства на компенсацию полностью уничтоженного имущества наших предпринимателей", — сказал Устенко.

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Напомним, ранее российские агрессоры по состоянию на 10 марта 2022 года разрушили дороги, мосты и предприятия в Украине на сумму около 100 миллиардов долларов США.

Об этом заявлял главный экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко.

"В настоящее время около 50 процентов наших предприятий не работают, а те, которые еще работают, не работают на 100 процентов", — говорит он.