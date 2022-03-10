Война принесла Украине ущерб на 100 миллиардов долларов США — советник Зеленского / Reuters

Российские агрессоры по состоянию на 10 марта 2022 года разрушила дороги, мосты и предприятия в Украине на сумму около 100 миллиардов долларов США. Об этом заявил главный экономический советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко.

"В настоящее время около 50 процентов наших предприятий не работают, а те, которые еще работают, не работают на 100 процентов", — говорит он.

Причем, даже если военные действия прекратятся в ближайшие дни, говорит Устенко, ситуация в экономике Украины останется удручающей.

"Ситуация с точки зрения экономического роста будет действительно очень удручающей, даже если война немедленно прекратится", — сказал советник Зеленского в виртуальной речи в Институте международной экономики Петерсона.

Устенко повторил свой призыв к европейским и другим правительствам перекрыть Москве доступ к "кровавым деньгам", бойкотировав российскую нефть и природный газ.

"Европейцы до сих пор платят этому монстру за то, чтобы он убивал наших людей, невинных людей", — подытожил он.

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Напомним, ранее в МВФ сообщили, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию инфраструктуры, разрушенной во время войны.

Как говорится в пресс-релизе организации, помимо человеческих жертв, экономический ущерб для Украины уже значителен.

"Морские порты и аэропорты закрыты и повреждены, разрушены многие дороги и мосты. Хотя очень сложно оценить потребности в финансировании именно на этом этапе, уже ясно, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию", – говорится в сообщении.