Сколько средств понадобится Украине на восстановление: в МВФ оценили ущерб

Войска Украины / Reuters

Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию инфраструктуры, разрушенной во время войны.

Как говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда, помимо человеческих жертв, экономический ущерб для Украины уже значителен.

"Морские порты и аэропорты закрыты и повреждены, разрушены многие дороги и мосты. Хотя очень сложно оценить потребности в финансировании именно на этом этапе, уже ясно, что Украина столкнется со значительными затратами на восстановление и реконструкцию", – говорится в сообщении.

В Фонде напомнили, что Украина уже запросила экстренное финансирование в размере 1,4 миллиарда долларов.

МВФ передаст эту просьбу на рассмотрение Исполнительного совета уже на следующей неделе.

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"Ситуация в Украине остается крайне нестабильной, а перспективы неопределенными. Экономические последствия уже очень серьезны. Цены на энергоносители и сырьевые товары, включая пшеницу и другие зерновые, резко выросли, что усилило инфляционное давление из-за сбоев в цепочке поставок и восстановления после пандемии Covid-19", – говорится в сообщении.

По мнению МВФ, фискальная политика должна будет поддерживать наиболее уязвимые домохозяйства, чтобы помочь компенсировать рост стоимости жизни.

"Этот кризис приведет к сложным политическим компромиссам, еще больше усложнив политический ландшафт", – считают в Фонде.

Санкции в отношении России

"В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным. Санкции в отношении России также окажут существенное влияние на мировую экономику и финансовые рынки со значительными последствиями для других стран", – заявили в МВФ.

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Как сообщал Главред, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.

Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.

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