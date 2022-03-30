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Названа сумма убытков инфраструктуры за месяц войны в Украине

30 марта 2022, 00:00

Восстанавливать Украину планируют за счет замороженных санкциями активов РФ и помощи партнеров из Запада.

Николаевская ОГА
Николаевская ОГА / Виталий Ким

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков озвучил цифру убытков инфраструктуры страны за месяц войны.

По его словам, это - 500 миллиардов долларов.

"Многие объекты полностью разрушены, дороги мосты, аэропорты, это десятки миллиардов, некоторые предприятия разрушены полностью, технологии потеряны", - сказал он в эфире национального телемарафона.

Также, по словам чиновника, восстанавливать Украину планируют за счет замороженных санкциями активов РФ и помощи партнеров из Запада.

Читайте такжеЭто еще не конец: в РФ заявили, что прекращения огня не будетНо самое важное сейчас, как отметил Кубраков, перестроить логистику экспорта продуктов аграрной промышленности.

Пока зерно планируют перевозить наземным транспортом, так как порты, за счет которых осуществлялся экспорт ранее, заблокированы российскими войсками.

Напомним, член российской делегации на переговорах с Украиной, помощник главы РФ Владимира Путина Владимир Мединский заявил, что прекращения огня со стороны агрессора не будет.

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