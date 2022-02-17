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В Украине взлетела цена на автогаз

17 февраля 2022, 17:50

Средняя стоимость автогаза 17 февраля в Украине составила 18,86 грн/л.

АЗС Параллель
АЗС скорректировали цены на автогаз / УНИАН

Ряд украинских сетей АЗС в четверг, 17 февраля, изменили цены на автогаз.

По данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, наибольшее падение цен в этой сети зафиксировано в Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях, передает Enkorr.

В этих регионах топливо подешевело на 21-22 коп./л, до 17,89-17,14 грн/л.

В сети "Приват" цена автогаза находится в диапазоне 17,14-18,39 грн/л.

А в компаниях "БРСМ-Нефть" и Motto, цены выросли в среднем на 5-6 коп./л, до 19,05 и 18,88 грн/л соответственно.

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Средняя стоимость автогаза 17 февраля в Украине составила 18,86 грн/л.

Напомним, по состоянию на 14 февраля фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,5% до 94,91 долларов за баррель. При этом, ранее уже был достигнут пик в 96,16 долларов, максимум с октября 2014 года. Нефть марки WTI выросла на 0,7% до 93,78 долларов, достигнув ранее 94,94 долларов, самого высокого с сентября 2014 года.

Эксперты связывают это с тем, что президент США Джо Байден считает, что Владимир Путин до сих пор не принял решение относительно вторжения в Украину. При этом глава Белого дома уточнил, что предупредил Путина о последствиях для экономики РФ, если он такое решение все же примет.

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