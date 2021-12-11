За килограмм крупы – 65 гривен: в Украине рекордно дорожает гречка

В Украине рекордно дорожает гречка / УНИАН

В 2021 году в Украине зафиксировали значительный рост цен на крупы. В среднем расценки производителей выросли на 6,8%.

Самый большой скачок цен наблюдался в ноябре: в сравнении с ноябрем 2020 года все крупы подорожали в среднем на 22,5%, говорится в материале 112ua.tv.

Подорожание круп в Украине

На сколько выросли цены на основные крупы:

ячменная крупа – на 33%;

кукурузная крупа – на 26,3%;

гороховая крупа - на 22,1%;

пшеничная крупа - на 15,8%;

гречневая крупа – на 194,2% (отпускная цена килограмма гречневой крупы достигала 43,44 грн.).

Причина резкого роста цен на крупы

По словам академика, вице-президент НААН Ануш Балян, рост оптово-отпускных и розничных цен на крупы сопровождается прежде всего ростом цен на зерновые и зернобобовые культуры, увеличением инфляции, а также ростом тарифов на электроэнергию, воду и газ для предприятий.

"Производители пищевой продукции были вынуждены заложить рост цен на коммунальные платежи в стоимость товаров. Также наблюдалось увеличение производственных затрат, в частности на оплату работы", – подчеркнула она.

Реклама

Украинцев ждет новый рост цен на крупы

По ее словам, несмотря на то что валовый сбор зерновых уже почти на 15% больше показателя прошлого года, а согласно последним прогнозам производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2021/2022-м маркетинговом году уже достигло 75,6 млн т (на 16% больше, чем в прошлом году), снижения цен на крупы не прогнозируется.

Прогноз роста цен на крупы в 2022 году:

на гречневую крупу на 15-20% – стоимость превысит значение 65 грн/кг ;

; на крупу гороховую – 10-15% (превысит 24 грн/кг);

на кукурузную крупу – 10-15% (превысит 20 грн/кг);

на ячменную – на 12-14% (превысит 18 грн/кг);

на пшеничную – на 10-15% (превысит 20 грн/кг).

Читайте такжеСало по 500 гривен за кило: киевлян шокировали космическими ценами

Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

Читайте такжеСало в Украине становится дефицитом: ждать ли нового взлета цен

Читайте еще: