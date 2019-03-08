Стало известно, какими будут бюллетени на выборах-2019

Избирательные бюллетени на выборы-2019 будут песочного цвета, решили в ЦИК / ZIK

В ночь на пятницу, 8 марта, на заседании Центральной избирательной комиссии утвердили текст и форму избирательного бюллетеня, который будут использовать на будущих президентских выборах.

Бюллетени на выборы-2019 будут песочного цвета, их размер составит 200х800 мм, сообщили в Центризбиркоме.

По его данным, на бюллетене текст напечатают на украинском языке только с одной стороны.

Также стало известно, что бюллетеней напечатают с запасом — их запланировали изготовлять на 0,5% больше количества избирателей, зарегистрированных на каждом из избирательных участков.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидатам разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке.

Центризбирком намерен заключить договор с госпредприятием Полиграфический комбинат Украина по печати 60 млн 359 тысяч 600 избирательных бюллетеней для голосования на президентских выборах общей стоимостью 166,4 млн грн.