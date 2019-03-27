В Госдуме заговорили о непризнании итогов президентских выборов в Украине

27 марта 2019, 10:57

Владимир Жириновский уверен, что на предстоящих выборах в Украине произойдет подкуп избирателей.

Жириновский
Владимир Жириновский / Vesti-ua.net

Проект постановления о непризнании итогов президентских выборов в Украине внесен в Госдуму фракцией Либерально-демократической партии РФ.

"31 марта состоятся выборы президента Украины. Сегодня ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о непризнании итогов этих выборов — мы первыми выступили с этим предложением", - написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в соцсети.

По его мнению, на предстоящих выборах произойдет подкуп избирателей, также ожидается 15 млн фальшивых бюллетеней и присутствие силовиков на избирательных участках, которые будут участвовать в фальсификациях.

Жириновский считает, что таким образом Президент Петр Порошенко будет переизбран на второй срок.

Отметим, что инициатива ЛДПР на сайте Госдумы указана как проект постановления №675312-7.

Напомним, ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию за то, что Крым 25 лет находился в ее составе.

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ЛДПР Владимир Жириновский Госдума РФ выборы-2019
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