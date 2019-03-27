В Госдуме заговорили о непризнании итогов президентских выборов в Украине

Владимир Жириновский уверен, что на предстоящих выборах в Украине произойдет подкуп избирателей.
Проект постановления о непризнании итогов президентских выборов в Украине внесен в Госдуму фракцией Либерально-демократической партии РФ.
"31 марта состоятся выборы президента Украины. Сегодня ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о непризнании итогов этих выборов — мы первыми выступили с этим предложением", - написал лидер ЛДПР Владимир Жириновский в соцсети.
По его мнению, на предстоящих выборах произойдет подкуп избирателей, также ожидается 15 млн фальшивых бюллетеней и присутствие силовиков на избирательных участках, которые будут участвовать в фальсификациях.
Жириновский считает, что таким образом Президент Петр Порошенко будет переизбран на второй срок.
Отметим, что инициатива ЛДПР на сайте Госдумы указана как проект постановления №675312-7.
Напомним, ранее спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию за то, что Крым 25 лет находился в ее составе.