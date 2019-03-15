"Компенсация за Крым": спикер Госдумы предложил "вытянуть" из Украины деньги

Вячеслав Володин предложил "вытянуть" из Украины деньги за Крым / Reuters

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию за то, что Крым 25 лет находился в ее составе.

Украина когда-то фактически "аннексировала" Крым, утверждал Володин в Симферополе на совместном заседании Совета Госдумы и "Госсовета Крыма", пишет Крыминформ.

По его словам, Госдума поручит профильным комитетам совместно с "профильными комитетами Совета" полуострова подсчитать, сколько "потеряла" экономика Крыма за то время, когда он находился под контролем Киева.

"…И через наши парламентские структуры европейские мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать это", — утверждал спикер.

Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-го датой начала оккупации полуострова. Крым признали российским Казахстан и непризнанная Абхазия.