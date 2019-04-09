В Раде создали межфракционное объединение За Зеленского

Главой объединения стал внефракционный депутат Виталий Куприй.
О создании в Верховной Раде Украины межфракционного депутатского объединения За следующего президента Украины Зеленского объявил спикер парламента Андрей Парубий.
"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины... межфракционного депутатского объединения За следующего президента Украины Зеленского В.А", - сказал он в ходе пленарного заседания.
Спикер парламента подчеркнул, что главой объединения является внефракционный депутат Виталий Куприй.
Парубий также попросил Куприя предоставить список депутатов, которые еще входят в межфракционное объединение.
"Но, к сожалению, ни одного другого депутата нет в списке", - отметил спикер.
Он также сообщил, что в парламенте также создано межфракционное депутатское объединение "Актуально". Его председателем избран депутат от "Самопомочи" Елена Сотник. Всего в состав объединения вошли 12 депутатов из разных фракций.
Напомним, согласно опросу социологической группы Рейтинг, партия Слуга народа возглавила парламентский рейтинг.