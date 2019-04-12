"Он советовался с нами": мама Зеленского рассказала о походе сына в политику

12 апреля 2019, 23:21

Родители шоумена не хотели, чтобы сын баллотировался в президенты.

Римма Зеленская
Римма Зеленская призналась, что отговаривала сына от политики, но приняла его выбор / Фото: скриншот из видео

Мама кандидата в президенты Владимира Зеленского поделилась подробностями семейного совета, на котором родители отговаривали сына идти в политику, поскольку в ней много "грязи".

Римма Зеленская рассказала в комментарии Громадському ТВ, что сын принял решение баллотироваться на высший пост страны из-за желания принять участие в улучшении жизни рядовых украинцев.

"Он советовался с нами. Но мы сказали ему, что это совершенно ему не нужно. Не нужно тебе идти туда, это грязь сплошная. Я, когда слушаю по телевизору эту грязь, у меня, понимаете, потом приступ после всего этого, что я смотрю. То, что мы давали ему совет, вы же понимаете, он взрослый человек. Ему 41 год. Мы посоветовали ему не идти, но он так решил. Это его выбор", - заявила она.

Читайте также"Говорили о главном": Зеленский рассказал о встрече с МакрономРимма Зеленская не сомневается, что сын сможет, несмотря на отсутствие опыта, управлять страной. Она подчеркнула, что будущий кандидат в президенты вырос в скромной и порядочной семье, поэтому не позволит себе и другим "воровать".

"У нас семья была скромная, мы жили скромно очень. Пока папа защитился и достиг всего. Так что он воспитывался не в богатой семье, а в обыкновенной семье воспитывался. В рабочей, как говорится. У меня тоже высшее образование. Так что мы его воспитывали, как говорится, в таком духе. Поэтому я не думаю, что он изменился и не изменится он до конца", - отметила женщина.

По словам мамы шоумена, ее сына безосновательно связывают с олигархом Игорем Коломойским. Она подчеркнула, что у Зеленского с бизнесменом исключительно деловые отношения.

"И что он марионетка Коломойского. Какая марионетка Коломойского? Причем тут Коломойский вообще к нему? Он сдает свою продукцию и получает за это деньги. И все. Его уже обозвали и быдлом, и наркоманом и кем вы только не хотите, называют человека. Он вообще ни сигареты не курит, ничего не курит. Как можно так уничтожать человека, я не знаю", - акцентировала Римма Зеленская.

Как ранее сообщалось, мама шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за большого количества негатива, который во время предвыборной компании слышала о своем сыне.

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Игорь Коломойский мама Владимир Зеленский выборы-2019
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