"Я заболела с этими выборами": мама Зеленского поделилась честными намерениями сына-политика

9 апреля 2019, 00:20

Римма Владимировна очень эмоционально реагирует на информацию, которая во время выборов массово начала распространяться в СМИ.

мама Зеленского
Мама Владимира Зеленского очень переживает из-за политической карьеры сына / Фото: скриншот из видео

Мама шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского жалуется на проблемы со здоровьем из-за большого количества негатива, который во время предвыборной компании слышала о своем сыне. Римма Зеленская не сомневается в его честных намерениях и искренних переживаниях о судьбе украинцев.

"Я заболела с этими выборами. Чувствую себя так плохо. Я уже эту грязь не могу слышать. Мы с мужем не можем это переносить. Он порядочный, честный парень. То, что он заработал – он заработал своим трудом. Скажите, сколько можно поливать грязью человека?" – в сердцах спрашивает женщина у журналиста Громадського ТВ, которому согласилась прокомментировать ситуацию.

О сыне Римма Зеленская рассказывает на улице, около своего дома в Кривом Роге. Родители шоумена живут в многоэтажке, которую в городе называют "муравейник". Женщина с волнением делится переживаниями о том, что Порошенко хочет ее сына уничтожить.

Читайте такжеВыливаемые на Зеленского потоки грязи растут в геометрической прогрессии"То у него нет программы, то у него нет людей в команде, то он кремлевский… Во-первых, он хочет, чтобы закончилась война. Но это невозможно, чтобы столько детей в Украине погибло", - говорит она.

Мама шоумена вспоминает, что сын окончил школу с двумя четверками, затем – институт. По образованию он юрист, а не артист.

"Он всегда людям помогал, всегда принимал участие в школе. Можете даже классного руководителя спросить. Как можно так человека уничтожать?.. Ему не нужны деньги, поверьте. Как президент, он будет получать меньше, чем он получает", - подчеркивает она.

Женщина уверяет, что ее сын – обеспеченный человек, и в политику идет лишь потому, что не может смотреть, как в его стране живут люди.

"Он просто хотел, чтобы в Украине все изменилось, чтобы молодежь не уезжала. Деньги ему не нужны, он обеспеченный человек, ему ничего не нужно. Просто он не может смотреть, как у нас люди живут. У нас пенсионеры получают копейки. Пенсию получит, а лекарства купить не может. Что же это такое в стране происходит?.." – эмоционально спрашивает Римма Зеленская.

Напомним, штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обратился в МВД на предмет обеспечения кандидата государственной охраной.

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мама Владимир Зеленский выборы-2019
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