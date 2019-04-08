Зеленский попросил предоставить ему госохрану

Владимир Зеленский / Reuters

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обратился в МВД на предмет обеспечения кандидата государственной охраной. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"До первого тура, в период агитации, мы осуществляли охрану 9 кандидатов в президенты. В настоящее время о такой охране обратился штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании", - заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Ранее руководитель Управления госохраны и бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей заявил, что в 2018 году были предотвращены около 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко.