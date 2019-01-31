Глава охраны Порошенко рассказал, сколько раз на того покушались в 2018-м

31 января 2019, 15:41

По словам чиновника, все попытки покушений были предотвращены.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / Лига.нет

В минувшем году на президента Украины Петра Порошенко пытались покуситься 11 раз.

Соответствующую статистику в эфире "Украинского радио" озвучил руководитель Управления госохраны и бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей.

"В 2018 году были предотвращены около 11 покушений только на президента нашего государства", − сказал он в ответ на вопрос о покушениях на высших руководителей Украины. 

Напомним, ранее в минувшем году стало известно о предотвращении покушения на патриарха Филарета.

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Украина Петр Порошенко покушение Валерий Гелетей
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