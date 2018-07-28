В УПЦ КП заявили о предотвращении покушения на Филарета

Экс-епископ УПЦ Киевского патриархата Севастьян готовился к совершению покушения на патриарха Филарета.

Как отмечается на сайте УПЦ КП, епископ Севастиан заблаговременно готовился к "распылению слезоточивого газа в резиденции Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и нападению на монахиню Варвару".

Отмечается, что 25 мая он вместе с сыном пришел вечером в неприемное время к резиденции патриарха Филарета на ул. Пушкинской. Позже Севастьян был задержан полицией и признал свою вину, объясняя все тем, что просто намеревался попасть на прием к Филарету.

"Если же кто из клира, или монашествующие, окажутся связанными клятвой друг с другом, или будут чинить козни против епископов, своих соотечественнков, пусть полностью будут лишены своего степени, других правил указанного содержания – заштатного епископа Севастиана (в миру Возняка Михаила Ярославича) лишить священного сана", - говорится в сообщении.

Напомним, Филарет заявил, что Вселенский патриарх Варфоломей предоставит автокефалию УПЦ после того, как проинформирует о своем решении все поместные церкви, что произойдет до конца текущего года.