"Покажу флаги сепаратистов": в ссору Луценко и Гриценко ввязался Гелетей

Велерий Гелетей / УНИАН

Глава Управления госохраны Валерий Гелетей, как и генпрокурор Юрий Луценко днем ранее, обвинил кандидата в президенты Украины и бывшего министра обороны Анатолия Гриценко в клевете.

Гриценко заявлял о том, что Гелетей не служил в ВСУ, а в 1990-х работал в правоохранительных органах, где якобы занимался "сплошным взяточничеством и крышеванием".

Гелетей ответил, что опыт работы в Управлении по борьбе с организованной преступностью "был крайне необходим для борьбы с террористами и бандитами" в зоне АТО в 2014-м.

Читайте также"Толчок и словоблудие". Гелетей рассказал подробности конфликта с Парасюком под РадойКроме того, Гелетей (в ту пору бывший министром обороны) утверждает, что сводные подразделения Управления госохраны "под его руководством одними из первых направились в зону боевых действий", где "освободили первое здание на захваченной территории − СБУ в Донецкой области", а также "зачистили гору Карачун".

По мнению главы УГО Гриценко "знал бы об этом, если бы шел бок о бок, освобождая дом за домом, разминируя оставленные террористами растяжки".

"Снимая с украинских административных зданий флаги сепаратистов и РФ, которые и до сих пор лежат в моем кабинете как напоминание. Зайдите в гости извиниться за свои слова, и я вам покажу эти флаги", – подытожил Гелетей.

Напомним, ранее Гриценко во всеуслышание утверждал, что руководство Украины, в том числе и генпрокурор Юрий Луценко, всеми силами и способами избавляли собственных сыновей от мобилизации в зону АТО. Руководитель ГПУ быстро потребовал от экс-министра обороны публичных извинений. Гриценко через Facebook извинился перед сыном генпрокурора Александром, но перед Луценко-старшим извиняться не собирается. Позднее жена генпрокурора и нардеп Ирина Луценко захотела засудить Гриценко из-за сына.