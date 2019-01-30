Супруга Луценко возжелала засудить Гриценко из-за сына

Ирина Луценко / Уніан

Ирина Луценко, супруга генпрокурора Украины, нардеп и представитель президента Порошенко в Рады подаст исковое заявление в суд на кандидата в президенты Украины и экс-министра обороны Анатолия Гриценко − из-за его недавних заявлений в адрес ее сына Александра.

"От имени всех матерей наших защитников отчизны подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хоть так заставлю этого лжеца помочь вооруженным силам Украины", − написала она на своей странице в соцсети Facebook.

По словам Луценко, ее отпрыск Александр в 2014 году ушел добровольцем на фронт, где и прошел полный срок службы рядовым солдатом.

Напомним, ранее Гриценко публично заявлял о том, что украинские высокопоставленные чиновники, в том числе и генпрокурор Украины Юрий Луценко, прятали своих сыновей от мобилизации в АТО. Глава ГРУ быстро потребовал от экс-министра принести извинения за слова. Гриценко, в свою очередь, написал в Facebook, что извиняется перед Александром Луценко, но перед самим генпрокурором извиняться не намерен.