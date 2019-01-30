"Даю г… 24 часа для извинений": Луценко и Гриценко устроили разборки из-за сына генпрокурора

Юрий Луценко и Анатолий Гриценко устроили публичные разборки / УНИАН

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко должен извиниться за слова о том, что Юрий Луценко прятал своего сына от участия в АТО, заявил генпрокурор.

"Я всегда считал недопустимым использовать семьи с целью политической дискредитации. Но сегодня узнал, что кандидат в президенты Гриценко, пытаясь ответить на вопрос Дмитрия Гордона о причинах его неучастия в АТО, заявил, что война давно бы закончилась, если бы я не прятал сына от фронта. Даю 24 часа "честному" полковнику для извинения", - написал Луценко в Facebook.

По словам Луценко, его сын Александр в 2014 году ушел на фронт добровольцем и служил солдатом 2 пушки 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады.

"И пока бравый экс-министр обороны заявлял, что призыв его сына является наказанием за гражданскую позицию, мой Саша вместе с побратимами вел огонь по противнику из-под Песков в ходе обороны ДАПа. Не считаю это чем-то особенным. Это - обязанность каждого гражданина своей страны. Понятие чести у меня и моего сына совсем другие, чем у этого г...", - добавил генпрокурор.

Отметим, что ранее Гриценко в интервью Гордону заявил, что в отличие от президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко или Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова не скрывал своего сына от службы в АТО.

Напомним, ранее сообщалось, что жена Луценко пришла на съезд Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен.