"Врет под действием сивушных масел": Гриценко ответил на обвинения Луценко

30 января 2019, 17:03

Генпрокурор и экс-министр обороны продолжили публичное выяснение отношений.

Гриценко, Луценко
Анатолий Гриценко и Юрий Луценко продолжили публичное выяснение отношений / УНИАН

Кандидат в президенты Украины, экс-министр обороны Анатолий Гриценко отказался извиняться перед генпрокурором Юрием Луценко за слова о сыне генпрокурора.

"Генпрокурор Луценко слишком возмутился моим интервью Дмитрию Гордону. Где я сказал о высоких чинах, которые прятали своих сыновей от мобилизации. Кто-то полностью, кто-то после нескольких месяцев в АТО заблаговременно возвращал их домой, или в парламент, или в Укроборонпром. Когда других ребят мобилизовали в год и более", — написал Гриценко в Facebook.

При этом экс-министр обороны извинился перед Александром Луценко.

"Я знаю, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, и честь сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я приношу свои извинения.

В отличие от Луценко-отца, который, видимо, под влиянием сивушных масел врет в эфирах, якобы в начале войны Порошенко предлагал мне пост министра обороны и даже начальника Генштаба, а я якобы отказался. Не было этого", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что жена Луценко пришла на съезд Порошенко с сумочкой почти за 100 тысяч гривен.

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АТО Александр Луценко Юрий Луценко Анатолий Гриценко
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