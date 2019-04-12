"Иллюзии на чудо": Меладзе рассказал, за кого голосовал на выборах в Украине

Константин Меладзе видит будущим президентом Украины Владимира Зеленского / УНИАН

Известный продюсер и композитор Константин Меладзе, который является гражданином Украины, признался, что в первом туре выборов президента голосовал на шоумена Владимира Зеленского.

В комментарии для российского телеканала Дождь Меладзе рассказал, что голосовал в Украине дважды. И выборы президента 2019 года стали для него особо волнительными.

Композитор пояснил, что отдал свой голос за Зеленского, как за новое лицо в политике. Также он признался, что проголосовал за шоумена, поскольку знаком с ним и вместе работал над рядом проектов.

Читайте такжеКто будет в команде Зеленского?"Что касается Зеленского, то, мне кажется, здесь все довольно просто и тривиально. Зеленский — это хоть какие-то надежды на изменения к лучшему, на чудо, можно даже сказать, иллюзии. Без иллюзий, надежд, пусть даже иногда не совсем обоснованных, жить невозможно. Поэтому я понимаю, почему люди за него голосуют. Им хочется надеяться на какое-то чудо, на улучшение. Остальные кандидаты людям уже давно знакомы, все знают, чего от них ждать. От Зеленского никто не знает, чего ждать, и в этом его плюс", - сказал Меладзе.

Музыкант подчеркнул, что еще не решил – будет ли принимать участие во втором туре выборов.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла конструктивно.