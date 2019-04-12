"Говорили о главном": Зеленский рассказал о встрече с Макроном

Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции наиболее важные вопросы.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла конструктивно.
"Очень классная, теплая атмосфера. Встреча была конструктивной, я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мне понравилось. Мы обсуждали наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины", - подчеркнул он в комментарии Радио Свобода.
Кроме того, Зеленский также рассказал журналистом о том, какие темы обсуждались во время его встречи с Макроном.
"О жизни, о главном говорили. О прекращении войны на Донбассе", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала вопрос о том, почему она не пригласила на встречу кандидата в президенты Владимира Зеленского.