"Перебранка истеричной бабки-инсулинщицы с наглым подростком": соцсети о дебатах Зеленского и Порошенко

Порошенко и Зеленский на дебатах / Reuters

На стадионе НСК Олимпийский вечером, 19 апреля, состоялись дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

В соцсетях активно обсуждают, кто из кандидатов был убедительней.

В основном, украинцы сходятся во мнении, что шоумэн был убедительней и сумел навязать свою повестку действующему главе государства.

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"Жду таких постов от половины тех, кто восхвалял Порошенка все пять лет. В фигурном катании этот приём называется тулуп. Или, в случае Геращенко - тройной тулуп", - пишет телеведущий Макс Назаров.

"Как оказалось, Порошенко - мазохист. Три недели требовал дебатов, чтобы на них его публично смешали с говном.

Петя, это провал, тікай з городу", - пишет блогер Александр Волков.

Политолог Юрий Романенко считает, что Зеленский поставил Порошенко на колени:

"Зеленский диктовал условия весь второй тур. С момента запуска ролика и пока не поставил Порошенко на колени в финале. Это была грандиозная игра! Чертовый гениальный сценарист"

Журналист Вячеслав Чечило выразил уверенность, что оба кандидата показали ровно то, чего от них и ждали:

"Порошенко призывал Путина, Зеленский доигрывал кандидата от народа. Никто никого не порвал. И зачем Петру Алексеевичу этот цирк был так нужен - непонятно"

Экс-депутат Елена Бондаренко была краткой:

"Дебаты ни о чем. Перебранка истеричной бабки-инсулинщицы с наглым подростком"

Денис Гороховский отмечает, что его оба кандидата не впечатлили:

"Ну что ж. Формат хорош. Участники - говно. Один слишком закостенелый, будто чей-то папа на версус пришел. Второй текст забыл и по бумажке читает, даже не понимая, что гострайтеры написали.

И мало панчей. А как говорилось ранее: "сегодня ты смотришь батлы без панчей, а завтра порнуху без баб"

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Руслан Бизяев выразил уверенность, что комик превратился в будущего президента:

"На наших глазах комик превращается в Президента, а Президент окончательно уходит в нишу тупого клоуна"

Михаил Кухар считает, что Петр Порошенко выиграл дебаты, но проиграет выборы:

"Зеленский обращался к электорату Порошенко. Порошенко обращался к своему электорату. Поэтому он завтра проиграет выборы. Не смотря на то, что выиграл дебаты"

Журналист без посредников Аркадий Бабченко отметил, что Порошенко дал втянуть себя шоумену в игру на его поле.