Порошенко во вступительной речи сказал Зеленскому "Фу!"

Президент рассказал об опасности, которая подстерегает Украину.
Президент Петр Порошенко на дебатах произнес вступительное слово.
"Добрый вечер, Украина.
Мы три долгие недели ждали, когда комманда моего оппонента осмелится появиться перед украиснким народом. И очень хорошо, что Зеленский прячется от журналистов, от оппонентов и, самое главное, от украинского народа.
Нам интересно, что будет делать президент, а не его штаб и советники.
Для украинского народа важно знать будущее, как побеждать врага, а не распространять российские фейки. У нас сейчас очень эффективно работает российская пропаганда в гибридной войне против Украины.
И я вас поздравляю, украинцы, с тем, что мы стоим тут. Мы стоим перед вызовами, которые требуют от президента международного опыта, мужественности и силы. Как он собирается создавать коалицию, которую мы шаг за шагом выстраивали пять лет? Как он собирается бороться с врагом? Владимир, который прятался от военкоматов? Фу!
Это слабый глава государства. Слабый, не способный выдержать удар от Путина. Риски зашкаливают.
Я верю, что пан Владимир не хочет здать Украину и затянуть в Россию. Но он не знает, как этому противостоять, мы должны убрать все риски с украинского будушего.
Мы сеголдня видим только красивую обертку, за которой каждый видит, что хочет: увеличение пенсий, снижение тарифов, зарплаты по 4 тысячи евро.
Вы не кот в мешке, вы мешок, в котором олигархи и все те, которые угрожают моей стране", - сказал Петр Порошенко.