Порошенко во вступительной речи сказал Зеленскому "Фу!"

Порошенко и Зеленский на дебатах / Reuters

Президент Петр Порошенко на дебатах произнес вступительное слово.

"Добрый вечер, Украина.

Мы три долгие недели ждали, когда комманда моего оппонента осмелится появиться перед украиснким народом. И очень хорошо, что Зеленский прячется от журналистов, от оппонентов и, самое главное, от украинского народа.

Нам интересно, что будет делать президент, а не его штаб и советники.

Для украинского народа важно знать будущее, как побеждать врага, а не распространять российские фейки. У нас сейчас очень эффективно работает российская пропаганда в гибридной войне против Украины.

И я вас поздравляю, украинцы, с тем, что мы стоим тут. Мы стоим перед вызовами, которые требуют от президента международного опыта, мужественности и силы. Как он собирается создавать коалицию, которую мы шаг за шагом выстраивали пять лет? Как он собирается бороться с врагом? Владимир, который прятался от военкоматов? Фу!

Это слабый глава государства. Слабый, не способный выдержать удар от Путина. Риски зашкаливают.

Я верю, что пан Владимир не хочет здать Украину и затянуть в Россию. Но он не знает, как этому противостоять, мы должны убрать все риски с украинского будушего.

Мы сеголдня видим только красивую обертку, за которой каждый видит, что хочет: увеличение пенсий, снижение тарифов, зарплаты по 4 тысячи евро.

Вы не кот в мешке, вы мешок, в котором олигархи и все те, которые угрожают моей стране", - сказал Петр Порошенко.