"Мы это заслужили": как украинцы портят бюллетени во время второго тура выборов

21 апреля 2019, 17:34

В Центральной избирательной комиссии призвали украинцев не портить избирательные бюллетени.

  • Украинцы портят бюллетени на выборах президента espreso.tv
  • Украинцы портят бюллетени на выборах президента espreso.tv
  • Украинцы портят бюллетени на выборах президента espreso.tv
  • Украинцы портят бюллетени на выборах президента espreso.tv
  • Украинцы портят бюллетени на выборах президента espreso.tv
  • Украинцы портят бюллетени на выборах президента espreso.tv
  • Украинцы портят бюллетени на выборах президента espreso.tv

Украинские избиратели во время второго тура президентских выборов нередко портят свои бюллетени. При этом встречаются креативные избиратели, которые оставляют на бюллетенях различные надписи или призывы, что автоматически делает эти бюллетени недействительными.

Отметим, что в Сети уже показали несколько фото, на которых зафиксированы подобные случаи.

В частности Юрко Зеленый написал на бюллетене "Пусть живет свободная Галичина!".

А вот нардеп Игорь Мосийчук выложил на своей странице в Facebook бюллетень с надписью "Ляшко".

Отметим, ранее в Центральной избирательной комиссии призвали украинцев не портить избирательные бюллетени на голосовании второго тура президентских выборов.

"По результатам дня голосования 31 марта почти четверть миллиона бюллетеней были признаны недействительными. Причиной этого стали, порой, и незаконные действия граждан. Бюллетени сознательно портили. Но это не проявление позиции", - написала председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook.

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По словам Слипачук, порча бюллетеня является оскорблением для работников "Полиграф комбината "Украина", которые работали даже ночью, чтобы вовремя напечатать и запаковать; людей, которые развозили бюллетени; членов участковых комиссий, которые эти бюллетени получили, выдавали, а потом и считали.

Она также напомнила, что законом "О выборах президента Украины" установлено, что фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается.

"Голосование или не голосование за того или иного кандидата, фамилия которого есть в избирательном бюллетене, - это личное решение каждого. Если вы все-таки пришли на участок, то не нарушайте закон, а обдуманно сделайте свой выбор", - призвала председатель ЦИК.

Напомним, в Украине 21 апреля голосование в рамках второго тура выборов президента 2019 продлится строго до 20:00. Сразу после закрытия избирательных участков можно будет оглашать результаты экзит-поллов. 

Официальные результаты второго тура выборов, согласно законодательству, Центризбирком должен огласить вплоть до 1 мая.

Оба кандидата, участвующих во втором туре выборов президента Украины, Владимир Зеленский и Петр Порошенко, в компании супруг проголосовали в Киеве. Действующий глава государства -  в Доме офицеров, а шоумен - в колледже Речморфлота.

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бюллетени выборы-2019 второй тур выборов президента 2019
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