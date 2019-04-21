Зеленский проголосовал в Киеве, опубликованы фото

Владимир Зеленский пришел голосовать вместе с супругой Еленой / Reuters

В воскресенье, 21 апреля, кандидат в президенты, победитель первого тура выборов в Украине 2019 и шоумен Владимир Зеленский проголосовал в Киеве.

Зеленский пришел на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании в рамках второго тура выборов 2019 Украина, вместе с женой Еленой.

Снимки кандидата в президенты и его супруги на избирательном участке опубликовало агентство Reuters, но не уточнило, где именно Зеленские отдали свои голоса.

Напомним, в Украине 21 апреля началось голосование в рамках второго тура выборов президента 2019. Избирательные участки открылись в 8:00 и должны закрыться в 20:00. После закрытия избирательных участков будут оглашены результаты экзит-поллов.

В нашей стране в положенное время не открылся только один избирательный участок, сотни людей не могут проголосовать.

Также после того, как закроются избирательные участки, члены избирательных комиссий начнут подсчитывать бюллетени, а потом передадут протоколы в Центральную избирательную комиссию.В Центризбиркоме будут подсчитывать протоколы.

На сайте ЦИК можно будет увидеть, сколько процентов протоколов уже подсчитано. Официальные результаты второго тура выборов 2019 Украина Центризбирком должен огласить до 1 мая.

Справка. 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах 2019.

В результате выборов в Украине 2019 никто из кандидатов не набрал свыше половины голосов избирателей, поэтому Центризбирком назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.