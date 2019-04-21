Сотни избирателей не могут проголосовать на выборах 2019: в Украине не открылся один участок

В Украине во время выборов 2019 не открылся один избирательный участок / Reuters

В воскресенье, 21 апреля, — в день проведения второго тура выборов президента 2019, в Украине в положенное время не открылся только один избирательный участок, сотни людей не могут проголосовать.

В 8:00 не открылся избирательный участок в Лебединском Донецкой области (населенный пункт находится на линии разграничения), рассказал председатель Национальной полиции Сергей Князев на брифинге.

По его словам, по факту инцидента правоохранители начали производство по ст. 157 Уголовного кодекса (воспрепятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии или деятельности официального наблюдателя).

"На данном участке зарегистрированы 680 избирателей, которые в настоящее время лишены права голосовать. Мы нарушили уголовное производство ...", — заявил глава Нацполиции.

Напомним, 21 апреля началось голосование в рамках второго тура выборов президента Украины 2019. Избирательные участки открылись в 8:00 и должны закрыться в 20:00. После закрытия избирательных участков будут оглашены результаты экзит-поллов.

Также после того, как закроются избирательные участки, члены избирательных комиссий начнут подсчитывать бюллетени, а потом передадут протоколы в Центральную избирательную комиссию.

В Центризбиркоме будут подсчитывать протоколы. На сайте ЦИК можно будет увидеть, сколько процентов протоколов уже подсчитано. Официальные результаты второго тура выборов 2019 Украина Центризбирком должен огласить до 1 мая.

Справка. 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах 2019.

В результате выборов 2019 Украина никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов в Украине 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.