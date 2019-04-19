Песах 2019: в ЦИК объяснили, как евреям проголосовать на выборах 2019 после 20:00

Дата второго тура выборов 2019 совпала со вторым днем праздника Песах 2019.
Раввин Моше Реувен Асман призвал Центральную избирательную комиссию 21 апреля продлить работу избирательных участков на два с половиной часа.
Дело в том, что дата второго тура выборов 2019 совпала со вторым днем праздника Песах 2019, во время которого иудеям запрещена любая работа вплоть до восхода звезд.
Глава ЦИК Татьяна Слипачук у себя в Facebook уже заявила, что есть механизм, который позволит евреям проголосовать после 20:00, хотя избирательные участки после этого времени уже должны быть закрыты.
Читайте такжеПоздравления с Песахом 2019 – тексты и открытки"Избиратели, которые на 20:00 пришли в участок для голосования, имеют право проголосовать, и для этого один из членов комиссии в 20:00 подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает двери", – расписала Слипачук.
При этом она напомнила, что в таком случае избиратель имеет право находиться в помещении для голосования столько времени, сколько ему необходимо исключительно для получения бюллетеня и голосования.
Слипачук призвала ответственно отнестись к процессу волеизъявления и не нарушать установленный законом порядок. Она добавила, что поскольку после закрытия участка, избирательная комиссия имеет определенные обязанности по проведению заседания и осуществления подсчета голосов, нужно уважать работу членов комиссии.
Напомним, на Олимпийском состоялись дебаты между Зеленским и Порошенко, вышла полная видеозапись. Кандидаты на одной сцене обменялись взаимными обвинениями, вопросами и ответами на них.
Результаты выборов 2019 в Украине: когда второй тур
Во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Причем первый по голосам обошел оппонента почти вдвое.
Выборы президента Украины 2019: кандидаты
Так, согласно результатам, обнародованным ЦИК, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко — 15,95% избирателей.
Также больше 10% набрали лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 13,40% и сопредседатель партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрий Бойко — 11,67%.
За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко проголосовали 6,91% украинцев, за самовыдвиженца Игоря Смешко — 6,04%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 5,48%, за кандидата от партии Оппозиционный блок — Партия мира и развития Александра Вилкула — 4,15%, за кандидата от Свободы Руслана Кошулинского — 1,62%.
Второй тур выборов в Украине 2019: дата
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.
До 19 апреля кандидаты смогут агитировать за себя, после чего наступит "день тишины" перед выборами, когда агитация, массовые мероприятия, дебаты и пресс-конференции будут запрещены.
Второй тур выборов в Украине 2019: ключевые даты
Помимо 19 и 21 апреля есть еще несколько ключевых для второго тура дат:
- до 1 мая ЦИК должен будет опубликовать итоги волеизъявления граждан во втором туре выборов.
- 4 мая должна состояться публикация официальных результатов президентских выборов 2019 в газетах Голос Украины и Урядовий курьер.
- до 3 июня после объявления результатов победитель должен будет пройти процедуру инаугурации и принять присягу.
Кандидаты в президенты Украины 2019: рейтинг
Как свидетельствуют данные исследования, проведенного Социологической группой Рейтинг, обнародованные 11 апреля, из тез, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 71% респондентов поддержал Зеленского, а Порошенко — 29%.
Ранее КМИС провел телефонный опрос общественного мнения о предпочтениях избирателей во втором туре выборов президента Украины и узнал, что Владимир Зеленский увеличил отрыв от Петра Порошенко.
"Мы уже провели телефонные опросы и через пару дней будет F2F, но не знаю, захотят ли Заказчики их публиковать. Могу только сказать, что данные предвыборных опросов "Если во второй тур выйдут...", разрыв в которых был примерно 40 на 20 в пользу Зеленского только увеличился", — сообщил гендиректор института Владимир Паниотто.
А уже по состоянию на 16 апреля, по данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг, за Зеленского намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором. При этом за Порошенко готовы отдать свои голоса 27,3% избирателей.
По данным КМИС, за Зеленского готовы отдать свои голоса 72,2% опрошенных украинцев. В то же время Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4% респондентов.