Песах 2019: в ЦИК объяснили, как евреям проголосовать на выборах 2019 после 20:00

Раввин Моше Реувен Асман призвал Центральную избирательную комиссию 21 апреля продлить работу избирательных участков на два с половиной часа.

Дело в том, что дата второго тура выборов 2019 совпала со вторым днем праздника Песах 2019, во время которого иудеям запрещена любая работа вплоть до восхода звезд.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук у себя в Facebook уже заявила, что есть механизм, который позволит евреям проголосовать после 20:00, хотя избирательные участки после этого времени уже должны быть закрыты.

Читайте такжеПоздравления с Песахом 2019 – тексты и открытки"Избиратели, которые на 20:00 пришли в участок для голосования, имеют право проголосовать, и для этого один из членов комиссии в 20:00 подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает двери", – расписала Слипачук.

При этом она напомнила, что в таком случае избиратель имеет право находиться в помещении для голосования столько времени, сколько ему необходимо исключительно для получения бюллетеня и голосования.

Слипачук призвала ответственно отнестись к процессу волеизъявления и не нарушать установленный законом порядок. Она добавила, что поскольку после закрытия участка, избирательная комиссия имеет определенные обязанности по проведению заседания и осуществления подсчета голосов, нужно уважать работу членов комиссии.

Напомним, на Олимпийском состоялись дебаты между Зеленским и Порошенко, вышла полная видеозапись. Кандидаты на одной сцене обменялись взаимными обвинениями, вопросами и ответами на них.