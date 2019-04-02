Песах 2019: дата, жертвоприношения и традиции

2 апреля 2019, 04:32

Главред узнал, как отмечается еврейская Пасха и откуда пошли ее обычаи.

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Когда еврейская Пасха 2019 и как празднуется

Еврейская Пасха – Песах 2019 – установлена в честь исхода евреев из Египта, то есть избавления иудеев от фараонова рабства, когда Бог "пропустил", "прошел мимо" евреев во время казни первенцев.

Когда еврейская Пасха, Песах 2019: дата

В 2019 году Песах начинается с вечера 19 апреля.

Когда закончится еврейская Пасха

Песах 2019 продлится до вечера 27 апреля.

При этом длительность празднования зависит от места пребывания:

  • в Израиле семьи отмечают неделю,
  • за пределами страны – на день дольше.

Песах 2019: жертвоприношение

Читайте такжеКогда Пасха в 2019 году и что нужно знать – от выходных до погоды и рецептов паскиТрадиции еврейской Пасхи предусматривают специальную трапезу, которая символизирует еще старинные времена. Тогда на Песах принято было совершать паломничество в храм, сделать жертвоприношения и устроить пиршеством с пасхальным агнцем на столе.

По современной традиции, Песах открывается седером – праздничным ужином в первый день еврейской Пасхи. Еду подают на особом блюде – кеаре, который используется лишь раз в году, для трапезы седера.

На кеар кладут, но не едят, три символических блюда:

  • в память о пасхальном жертвоприношении в Иерусалимском храме – прожаренный кусок баранины с косточкой, то есть зроа;
  • в память о храмовых богослужениях – крутое яйцо (бейца);
  • кусок любого весеннего овоща (в Европе это чаще всего картофель) – карпас.

На праздничный стол в эти дни ни в коем случае не ставят хамец, то есть продукты, которые прошли процесс брожения: дрожжевой хлеб, пиво, макароны и т.п.

Читайте такжеКогда Пасха 2019 и какой она будет для каждого знака ЗодиакаГлавным блюдом на Песах выступает маца – пресный хлеб, лепешки из теста, которое еще не взошло. Такие ели древние иудеи в Египте в день исхода, так как у них не было тогда времени печь в дорогу традиционный хлеб.

Помимо мацы на стол также подают блюдо из фруктов и орехов, часто с добавлением вина (харосет), а еще горькие и острые травы.

Также перед каждым, кто присутствует за столом, кладут Агаду — книгу со сказанием об Исходе из Египта и всеми необходимыми для седера молитвами и благословениями.

Кроме того, особенным атрибутом седера являются мисочки с соленой водой: они символизируют слезы женщин, прилитых ими, когда они узнали о приказе фараона убить всех первенцев.

Во время трапезы каждый взрослый еврей должен выпить четыре чаши вина, которые означают обещания Бога для еврейского народа. Пятую же чашу оставляют для пророка Элияху, который незримо присутствует на седере в каждой еврейской семье. Дети и больные пьют виноградный сок.

Песах 2019: выходные

В Израиле первый и последний дни еврейской Пасхи являются выходными. За первым днем следуют пять дней, которые еще называют Праздничными буднями, так как в эти дни можно работать.

Песах и Пасха

Православная Пасха следует сразу за празднованием Песах: Пасху 2019 православные отметят 28 апреля.

Украинцы будут отдыхать на Пасху 2019 православную. Подробнее читайте в материале Пасха 2019: какие выходные ждут украинцев.

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