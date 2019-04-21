Порошенко проголосовал в Киеве: опубликованы фото, видео

Действующий украинский президент Петр Порошенко проголосовал во втором туре выборов 2019.

Отдавать свой голос он пришел вместе с супругой Мариной на избирательный участок, развернутый в Доме офицеров на улице имени Михаила Грушевского в Киеве.

Порошенко поздравил украинцев с католической Пасхой и Вербным воскресеньем, заявил о том, что горд тем, как происходит их волеизъявление и добавил, что возлагает надежды на мудрость граждан.

Напомним, ранее в Киеве проголосовал конкурент Порошенко по второму туру выборов Украины - Владимир Зеленский.

Дале, в Центризбиркоме сообщили, что по состоянию на 11:00 воскресенья, 21 апреля, в Украине самая высокая явка на второй тур выборов президента 2019 была зафиксирована в Запорожской области — 24,38%, а самая низкая — на Закарпатье — 8,01%.