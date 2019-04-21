Порошенко проголосовал в Киеве: опубликованы фото, видео

21 апреля 2019, 12:49

Действующий глава государства пришел на избирательный участок вместе с женой.

  • Петр и Марина Порошенко Reuters
  • Петр Порошенко Reuters
  • Петр Порошенко Reuters
  • Петр и Марина Порошенко Reuters
  • Петр Порошенко с семьей на избирательном участке facebook.com/petroporoshenko
  • Петр Порошенко с семьей на избирательном участке facebook.com/petroporoshenko
  • Петр Порошенко с семьей на избирательном участке facebook.com/petroporoshenko
  • Петр Порошенко с семьей на избирательном участке facebook.com/petroporoshenko

Действующий украинский президент Петр Порошенко проголосовал во втором туре выборов 2019.

Отдавать свой голос он пришел вместе с супругой Мариной на избирательный участок, развернутый в Доме офицеров на улице имени Михаила Грушевского в Киеве.

Порошенко поздравил украинцев с католической Пасхой и Вербным воскресеньем, заявил о том, что горд тем, как происходит их волеизъявление и добавил, что возлагает надежды на мудрость граждан.

Напомним, ранее в Киеве проголосовал конкурент Порошенко по второму туру выборов Украины -  Владимир Зеленский.
Дале, в Центризбиркоме сообщили, что по состоянию на 11:00 воскресенья, 21 апреля, в Украине самая высокая явка на второй тур выборов президента 2019 была зафиксирована в Запорожской области — 24,38%, а самая низкая — на Закарпатье — 8,01%.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский голосование выборы-2019
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