В ЦИК рассказали о явке на выборы 2019: названы области-лидеры и аутсайдеры

В Центризбиркоме поделились данными по явке на выборы президента Украины 2019 / Reuters

В Центральной избирательной комиссии сообщили, что в воскресенье, 21 апреля, в Украине по состоянию на 11:00 самая высокая явка на второй тур выборов президента 2019 была в Запорожской области — 24,38%, а самая низкая — на Закарпатье — 8,01%.

Центризбирком получил сведения по явке на выборы 2019 из 151 территориального избирательного округа, а всего их 199, говорится на сайте ЦИК.

По данным ЦИКа, в ряде областей нашей страны явка избирателей превышает 20%.

Области, в которых самая высокая явка на выборы в Украине 2019:

Николаевская — 23,35%;

Днепропетровская — 22,56%;

Полтавская — 22,53%.

Регионы, в которых самая низкая явка на выборы 2019:

Черновицкая область — 10,38%;

Ивано-Франковская область — 10,81%;

Тернопольская область — 11,6%.

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В Центризбиркоме поделились данными по явке на выборы президента Украины 2019 / Скриншот с cvk.gov.ua

Напомним, в Украине 21 апреля началось голосование в рамках второго тура выборов президента 2019. Избирательные участки открылись в 8:00 и должны закрыться в 20:00. После закрытия избирательных участков будут оглашены результаты экзит-поллов.

В нашей стране в положенное время не открылся только один избирательный участок, сотни людей не могут проголосовать.

Также после того, как закроются избирательные участки, члены избирательных комиссий начнут подсчитывать бюллетени, а потом передадут протоколы в Центральную избирательную комиссию.В Центризбиркоме будут подсчитывать протоколы.

На сайте ЦИК можно будет увидеть, сколько процентов протоколов уже подсчитано. Официальные результаты второго тура выборов 2019 Украина Центризбирком должен огласить до 1 мая.

Справка. 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах 2019.

В результате выборов в Украине 2019 никто из кандидатов не набрал свыше половины голосов избирателей, поэтому Центризбирком назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.