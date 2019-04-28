Социолог дал нерадужный прогноз относительно рейтинга Зеленского

В Украине упадет рейтинг Владимира Зеленского, спрогнозировал социолог / Reuters

Политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко спрогнозировал, что к осени рейтинг триумфатора выборов президента Украины 2019 Владимира Зеленского упадет.

У политиков нигде и никогда не сохраняется 75%-й рейтинг, рассказал эксперт во время чата на Главреде.

По словам собеседника, такой процент поддержки Зеленского среди украинцев является результатом бездарной политики его конкурента на выборах и действующего президента Петра Порошенко.

"Как политолог и социолог, могу сказать, что 75% не сохраняются у политиков нигде и никогда. Нет никаких космических, душевных и политических сил, которые бы позволили сохранять 75%-й рейтинг", — заявил эксперт.

Небоженко утверждает, что "рейтинг нового президента упадет все равно в два раза, не меньше".Читайте такжеРазочарования не будет: три вещи, которые надо сделать Зеленскому

Напомним, 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Центризбирком уже подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

В ЦИК сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.