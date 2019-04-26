Виктор Небоженко: Зеленский для России будет очень неудобным президентом Украины

Виктор Небоженко / Главред

На сайте "Главред" состоялся чат с политологом и социологом, директором социологической службы "Украинский барометр" Виктором Небоженко. Общаясь с читателями, он рассказал, почему на президентских выборах победил Владимир Зеленский, какие перспективы в украинской политике есть у Петра Порошенко, какие вызовы будут стоять перед президентом Зеленским, какие шаги на этой должности позволят ему сохранить рейтинг, чем Зеленский в качестве главы украинского государства будет неудобен Кремлю, а также благодаря чему он сумеет найти общий язык с американским президентом Дональдом Трампом.

Представляем стенограмму чата с Виктором Небоженко.

Корниенко С.В.: Виктор Сергеевич, что, в целом, вы думаете, о результатах президентских выборов? Почему столь существенный разрыв в поддержке Зеленского и Порошенко? Почему, не смотря на все потуги Порошенко (кучу грязи, которую он выливал на соперников, "чернуху", его эфирную активность) за него проголосовало так мало людей?

Виктор Небоженко: Украинцы переживают и за свою личную жизнь, и за судьбу страны. Сейчас есть страх перед президентом-олигархом, который предал Майдан, завел украинцев в нищету, стал автором пирамиды элитной коррупции, оказался безудержным демагогом и циником, регулярно "разводил" украинцев, обманывал их.

Порошенко страшно надоел и стал опасен для страны. Потому украинцы согласны на любого, лишь бы его заменить. Это очень похоже на то, как в свое время говорили: "Кто угодно, кроме Кучмы!".

Хотя некоторые люди говорят, что следующий президент может быть еще хуже, для украинцев было важно остановить процесс стремительного загнивания Украины. Вот почему такой колоссальный успех у Зеленского.

Зеленский – это чистый лист бумаги, на котором может быть написан любой иероглиф. А кто напишет – олигархи, Россия, Запад или украинский народ? Это покажет только время.

Ольга Р.: Не сыграет ли высокий процент, полученный Зеленским на выборах, злую шутку с ним? Как новоиспеченному президенту оправдать ожидания и надежды, возлагаемые на него, жителей таких разных регионов – ведь они и ждут от него разного? Как, улучшая жизнь востока, не нервировать запад Украины, и наоборот?

Виктор Небоженко: Давайте не будем тешить себя иллюзиями: украинцы ничего не ждут от Владимира Зеленского, потому что он ни для себя, ни для нас еще не стал политиком. Зеленский ничего не обещал, потому никто от него ничего не ждет.

Зеленский – это народный инструмент освобождения Украины от Порошенко, не больше.

Да, вне всякого сомнения, рейтинг Зеленского будет падать. Если он не будет шевелиться.

В этом смысле Зеленский может повторить судьбу Ющенко, который целый год ничего не делал после успеха на Майдане, кроме как разъезжал по заграницам. А когда приехал, было уже поздно – от рейтинга ничего не осталось.

Barbara: Скажите, чем объясняется то единодушие, с которым, пожалуй, впервые проголосовали все регионы Украины за Владимира Зеленского? Чем он сумел завоевать западную Украину? И чем Порошенко так сумел в себя влюбить Львов, что эта область – не в тренде? Как вы оцениваете значение такой всеобщей поддержки Зеленского?

Виктор Небоженко: Львов, к сожалению, превратился в электоральное гетто. Как источник украинского политического консерватизма, он очень подходит Порошенко. Однако львовяне как избиратели нарушили христианскую мораль и заповеди, особенно "Не укради!", и выбрали для себя нового идола в лице коррупционера, человека, окружившего себя мародерами – президента Порошенко. Это говорит о чудовищном кризисе украинской национал-демократии.

Впервые за 20 лет из двигателя Украины, Галичина превращается в тормоз государства.

Что касается того, что разные регионы Украины единодушно проголосовали за Зеленского… Это связано с тем, что раствор цинизма и лжи, который вносил в течение пяти лет Порошенко, перенасыщен. И разные регионы хотят освободиться от этого.

Повторяю, не Зеленский объединил украинцев, а недовольство Петром Порошенко объединило всю Украину в едином порыве.

Однако теперь регионы вновь будут дифференцироваться, вне всякого сомнения. И это будет соответствовать падению рейтинга Зеленского.

Fedor: Имея 25%-ную поддержку, какие дальнейшие перспективы в украинской политике у Порошенко? На что он может рассчитывать? Может ли он возглавить оппозицию в Раде или стать премьером?

Виктор Небоженко: Я не думаю, что Порошенко сможет возглавить оппозицию или стать премьером.

Единственное, что Порошенко может – он может регулярно начать ходить, как на работу, к следователям на допросы по разным темам. Либо Порошенко поедет послом Украины в Россию – так он приблизится к своим старым друзьям: Путину и Медведчуку.

Dara: У нас принято давать оценку деятельности президента через сто дней его пребывания на посту. Скажите, каких результатов можно ждать за первые сто дней президентства Зеленского, если в первое время на всех ключевых должностях в государстве будет старая команда и люди Порошенко, если в Раде не будет достаточного количества штыков для проведения президентских инициатив?

Виктор Небоженко: Это – большая иллюзия наших доморощенных политологов и наших политиков. Если Зеленский начнет бороться с коррупцией зачисткой, например, на уровне прокуратуры или армии, или на уровне Администрации президента, общественное мнение будет на его стороне. А сейчас этого достаточно.

Ведь больше всего на свете украинские политики боятся злого общественного мнения украинцев.

polit_ua: Пане Вікторе, чим пояснюється широка підтримка в армії пана Зеленського? А як же тоді передвиборчий лозунг чинного президента "Армія, мова, віра"? А як же "аргумент", який активно розганявся: "Який там із клоуна головнокомандувач! Його ніхто не сприйматиме всерйоз!"?

Виктор Небоженко: По рейтингу и репутации главнокомандующего Петра Порошенко очень ударили не те военные поражения, в которых он виновен: окружения, "котлы" и т.д., все это армия как-то "проглотила" с кровью и слезами. А та история, когда были пойманы генералы и полковники, ворующие горюче-смазочные материалы в армии, и их отпустили друзья президента на поруки. Плюс – история с Гладковскими. Это очень ударило по отношению армии к Порошенко.

Военнослужащий, сидящий в окопе, видит перед собой врага – это фронт. Но когда за линией фронта жируют, воруют и мародерствуют – это гораздо более сильный удар для любого военнослужащего, чем враг, который перед ним.

После этого в армии резко стал падать авторитет Порошенко. То есть это произошло не тогда, когда он как главнокомандующий делал ошибки или уничтожал остатки добровольческих батальонов в первые недели войны, а когда наладилась система чудовищной военной коррупции. Вот тогда военные и отказали Порошенко в уважении.

А что касается Зеленского в роли главнокомандующего... В этом ничего страшного нет. В американской политологии есть такой термин – "гражданский главнокомандующий". Это значит, что главнокомандующий не должен изображать из себя генерала и маршала, а должен передать талантливым и честным генералам задачу ведения войны. Так действуют во всем мире.

Дело дошло до того, что в Испании одно время министром обороны была беременная женщина, но это никак не повлияло на боеспособность испанской армии. Я не предлагаю беременеть Зеленскому – хочу лишь сказать, что в нормальных гражданских обществах военные занимаются своим делом, а гражданские – своим. Ничего страшного тут нет.

Виктор Небоженко / Главред

Дональд: Как считаете, какие основные вызовы будут стоять перед В.А. Зеленским в первые месяцы президентства?

Виктор Небоженко: Коррупция и яростная борьба не Порошенко, а коррупционеров, которые знают, что могут сесть в тюрьму. Задача Зеленского – в течении не ста дней, а месяца провести превентивные аресты наиболее коррумпированных чиновников администрации Порошенко.

Кроме того, временно Зеленскому не стоит заезжать на Банковую, потому что он не может доверять службе безопасности Порошенко. Он не может доверять людям, которые его как бы охраняют.

Петр А.: Как вы считаете, каким будет рейтинг Зеленского к осени? Что ему нужно предпринять, чтобы сохранить как можно большее количество своих избирателей?

Виктор Небоженко: Как политолог и социолог, могу сказать, что 75% не сохраняются у политиков нигде и никогда. Нет никаких космических, душевных и политических сил, которые бы позволили сохранять 75%-ный рейтинг.

Такой процент поддержки – это результат бездарной политики Порошенко, а не блестящей избирательной кампании Зеленского. Рейтинг нового президента упадет все равно в два раза, не меньше.

Lucius: Как бы вы оценили вероятность роспуска Рады и досрочных парламентских выборов? Выгодно ли и нужно ли Зеленскому распускать ВРУ или лучше пытаться наладить контакт со старой (если это, в принципе, возможно)?

Виктор Небоженко: В принципе, возможно. Приведу пример: в 2014 году исполняющий обязанности глава Верховной рады Турчинов спокойненько управлял всесильными баронами из Партии регионов и большинством Януковича, когда Янукович сбежал в Ростов.

Сегодняшнее слабовольное хитрое и пугливое большинство парламента легко сдастся Зеленскому. Но для этого ему нужно поменять Парубия, на что-нибудь более приличное.

Richard: Как вы оцениваете протестные настроения в обществе на данный момент? Может ли Порошенко затеять майдан с целью свержения Зеленского?

Виктор Небоженко: Может. Но где-то в районе Коломыи, то есть не дальше Львовской области.

А та акция с благодарностями Порошенко, которая на днях прошла в Киеве? Ну, люди пришли за своей последней зарплатой, и правильно сделали.

Михайленко Л.: Объясните, пожалуйста, правы ли те, кто отождествляет президентство Зеленского и реванш пророссийских сил, бывших регионалов?

Виктор Небоженко: Нет.

Но то, что бывшие регионалы попытаются вернуться в Украину – это правда. И это правильно. Это логично. Они попытались бы вернуться, кто бы ни победил. Если бы вместо Зеленского победил другой кандидат (Гриценко, Тимошенко, Ляшко или Бойко), регионалы непременно предприняли бы такую попытку. Так устроена политическая борьба: проигравшие ждут своего часа.

Однако говорить о реванше невозможно. Бывшие регионалы сделают все возможное, чтобы в них не узнали регионалов.

Вот сейчас вроде Янукович засобирался, чтобы вернуться в Украину… Янукович – это большое неудобство всех бывших регионалов, которые хотят сделать все, чтобы исчез Янукович, но остались они.

Sidor: Чем опасен тезис "порохоботов" о том, что "25% - это настоящая украинская нация, а 73,22% – это простой народ, быдло и т.д."? И вообще, условное деление на "правильных патриотов" и "неправильных"?

Виктор Небоженко: Если эта группа голосовавших за Порошенко людей сконцентрирована только в одном регионе, она не может считаться нацией. Если бы эта группа была аккуратно размазана по всей стране, тогда она бы имела какое-то право утверждать, что является нацией, которая проиграла врагам народа. А поскольку эти люди сконцентрированы в одной области – Львовской, это – скорее, электоральное гетто, а не нация. Нация не может жить в одной из 24 областей. Нация живет во всей стране.

А что касается такой риторики и деления украинцев на "правильных патриотов" и "неправильных", то это связано с тем, что национал-демократические идеи, которые пришли с 1991 года с западной Украины, вошли в страшный кризис и утрачивают свою притягательность для Украины.

На самом деле, у нас, как минимум, два национализма. Первый – окопный патриотизм, который формируется в ООС. Это – патриотизм людей, которые лучшие украинцы, чем все остальные, потому что они рискуют своей жизнью и жертвуют своей кровью, а не потому что ходят в вышиванках, или у них особая вера, или особенный язык.

Второй – патриотизм, который держится на религии, языке и традиции старого украинского национализма. Это – консервативный национализм, на который рассчитывал Порошенко. Этот национализм умирает. Порошенко делал упор на это, но он не подумал о том, что оно является полуживым.

Liudmyla: Какова вероятность импичмента Зеленского? Если он поступит так, как он обещал – внесет закон об импичменте, не станет ли он сам первой жертвой этого закона? Что может стать, согласно закону, основанием для импичмента Зеленского?

Виктор Небоженко: Это вполне возможно. Если Зеленский начнет воровать, окружит себя друзьями-регионалами и ворами, то вполне возможно, что импичмент догонит его.

Однако Зе – не такой дурак: он требует, чтобы одновременно с законом про импичмент президента было проголосовано и за снятие неприкосновенности с судей, которые в Украине вытворяют все, что захотят. У нас сложилась судейская диктатура, когда судьи делают все, что хотят, используя закон так, как им заблагорассудится.

Так что основанием для импичмента Зеленского, согласно закону, могут стать воровство, коррупция и попытка заигрывать с Москвой.

Idris: Не могли бы вы поделиться своим прогнозом относительно кандидатур на премьерское кресло? Ходят слухи, что премьером может стать Тимошенко – возможно ли это, с вашей точки зрения? Гройсман покинул БПП, очевидно, тоже в надежде сохранить премьерство за собой – есть ли у него шанс? Или, как на президентских выборах, победила "темная лошадка", так будет и с премьерством?

Виктор Небоженко: У Гройсмана ничего не получится, потому что он считается младшим партнером Порошенко. Нельзя одного обвинять в коррупции и бездарном управлении страной, а другого считать хорошим. Так не бывает. На этом же в свое время попался Яценюк, который думал, что весь негатив ляжет на имидж Порошенко, а получилось, что он сам потерял имидж.

Так что, скорее всего, Гройсману придется уйти с должности премьера.

А вот Тимошенко – действительно, лучший кандидат на должность премьер-министра, по крайней мере, на ближайшие полгода. Потому что, с одной стороны, у нее есть план переустройства страны "Новый курс Украины", с другой – она неплохо знает все группы в парламенте и сможет с ними договариваться, а с третьей – она уже не единожды была премьером, вот пусть за полгода покажет результат. Очень важно держать Украину хотя бы в коридоре сегодняшней хрупкой стабильности.

Никакие "темные лошадки" невозможны. В нашей ситуации человек, претендующий на пост премьера, должен хорошо знать работу Верховной Рады и каждого в парламенте. Где вы найдете такую "темную лошадку"…

Виктор Небоженко / Главред

Жуков: Для чего именно перед выборами было принято решение – по "Приватбанку"? И почему сейчас все это валят на Зеленского, если он еще и в должность не вступил? В чем тут замысел Порошенко?

Виктор Небоженко: Это была открытая попытка Порошенко договориться с Коломойским. Немножко истеричная попытка. Порошенко прекрасно понимал, что он пытается таким образом дать взятку Коломойскому – маленькую, короткую взятку. Но Коломойскому это не надо. Он хочет публичного признания вины Порошенко и Гонтаревой за "Приватбанк", а не просто получить денег. Он же не дурак. Деньги сейчас никому не нужны – в мире идет борьба с грязными деньгами. Ему нужны чистые деньги, а чистые можно получить только в результате чистой прозрачной процедуры. Потому Коломойский не такой дурак, чтобы получать взятку от Порошенко за сутки до поражения последнего.

Зеленский в данной ситуации, действительно, вообще не при чем.

Ростислав Семенов: Как вы считаете, с чем связаны резонансные решения последних дней – об освобождении Савченко и Рубана, о вызове на допрос в ГПУ Гонтаревой, Ложкина и Филатова, начались шевеления по делу Гладковских?

Виктор Небоженко: Это все – разные истории. Вызов на допрос в ГПУ Гонтаревой, Филатова и Ложкина – это попытка генпрокурора Луценко политизировать свою будущую отставку. Юрий Луценко прекрасно понимает, что дни его на этом посту сочтены, и ему с каждым днем все тяжелее и тяжелее оставаться на должности генерального прокурора. А сейчас он скажет: "Вот видите, стоило мне открыть дела против Гонтаревой, Ложкина и Филатова, как меня тут же пытаются снять". Хотя сам он прекрасно понимает, что его снимут за все три года бездеятельности, а не за дела, открытые им за последний день. Так что это просто попытка зацепиться за свою должность, быстро открыв уголовные дела.

Освобождение Савченко и Рубана – это более сложный вопрос. Это – спецоперации, связанные с формированием новых партийных сил на парламентские выборы. Рубан, вероятнее всего, куда-нибудь уедет, может, в Москву. А вот Савченко придется еще отдуваться на парламентских выборах.

Тамара, Житомир: Вопрос, вызванный гневными постами поклонников проигравшего кандидата. Справедливо ли уже начинать предъявлять какие-то претензии к Зеленскому, если, как я понимаю, президентом еще месяц будет оставаться Петр Алексеевич?

Виктор Небоженко: После драки кулаками не машут. Однако у украинцев это бывает очень часто.

Подолянка: Волкер высказался в поддержку идеи о прямых переговорах Путина и Зеленского. Что думаете об этой идее вы?

Виктор Небоженко: Это правильная идея. Вспомните, когда только началась война в 2014 году, американцы предложили "женевский формат", который предусматривает участие в переговорном процессе представителей Украины, США, ЕС и России. Причем Россию должен был представлять министр иностранных дел.

Москва тогда на это согласилась, но очень быстро Путин понял, что попал в ловушку, когда сам стал участником переговорного процесса, а не представители "Л/ДНР". Ведь, таким образом, Россия признала свою вину. Тогда Путин немедленно отозвал своего министра иностранных дел, а США в ответ на срыв "женевского формата" переговоров ввели первые санкции.

Об этом мало кто помнит, но природа первых санкций против России была именно такова – они были введены за то, что Россия отказалась себя признать участницей конфликта. И с тех пор Москва включила в переговорный процесс сепаратистов.

Так вот то, что сейчас предлагает Зеленский – это возврат к первоначальному варианту переговоров с США, но без сепаратистов. Он хочет добиться того, чтобы встречались насильник – Россия, жертва – Украина, ЕС – младший судья, США –старший судья. Поверьте, в таком формате конфликт на Донбассе может быть очень быстро разрешен.

Где гарантия, что сейчас Путин согласится на такой формат? Прошло уже пять лет войны, и ему все тяжелее и тяжелее. Вначале он не знал, что такое санкции, а теперь понимает это очень хорошо.

Wrangler: Как Россия может воспользоваться ситуацией легкого хаоса, которая сейчас царит в Украине в связи с выбором? Что Россия может отчебучить, воспользовавшись политической неопытностью нового президента Украины? Новый Крым? "Новороссия"?

Виктор Небоженко: Нет. Новый Крым или "Новороссия"… Россия категорически не может чего-то подобного сделать сейчас. Однако, действительно, Россия попытается получить пророссийское большинство в парламенте. Вот тут у нее возможности есть.

Konn: Как, по-вашему, в Кремле восприняли победу Зеленского? Насколько "неудобным" президентом Украины для российской власти будет Зеленский?

Виктор Небоженко: Зеленский для России будет очень неудобным президентом Украины. Очень!

Прежде всего, все будут подозревать, что Зеленский – скрытый друг России, потому ему, как и Трампу, нужно будет постоянно доказывать обратное, доказывать свою проукраинскость. Для Путина это неудобно, потому что не получится, как посредством Порошенко, вводить в заблуждение украинское население. Порошенко надевал вышиванки, брал лампадки, прекрасно говорил по-украински, плакал, умел, когда надо, стоять на коленях – он прекрасно играл роль типичного украинского политика. Зеленский не сможет играть какую-то роль. По нему видно, что он – представитель центральной и юго-восточной Украины. Значит, ему придется, несмотря на все ожидания Кремля, быть более проукраинским, чем он хочет.

Fibi: Насколько реалистична идея Зеленского о привлечении к переговорному процессу с Россией США и Британии? Может ли заработать будапештский формат?

Виктор Небоженко: Это будет не будапештский, а "женевский формат". "Будапештский формат" никогда не будет работать, потому что он предусматривает участие стран, которые не выполнили своих обязательств по соглашению. Зачем же им встречаться с жертвой – Украиной, зная, что они виновны? Будапештский формат никогда не заработает – это большая дипломатическая иллюзия. Точно так же, как остается неэффективным нормандский формат и переговоры в Минске, где не участвуют США. Работать может только "женевский формат", когда встречаются четверо: двое судей – США и ЕС, жертва (Украина) и насильник (Россия).

dim-dim: Вікторе Сергійовичу, що ви думаєте про звернення Володимира Зеленського до пострадянських країн у ніч після виборів, коли стало відомо про його перемогу – він сказав, що у них можливо те саме, що і в Україні? Наскільки небезпечним прецедентом для Росії і Білорусі є перемога Зеленського? Як гадаєте, Путін занервував?

Виктор Небоженко: В каждой из стран – в Беларуси, Казахстане, России, Украине – изменения будут происходить не по типу "цветных революций" или замены политика на комика. В каждой будет происходить по-своему. Если вы заметили, в Казахстане происходит передача власти от Назарбаева одним способом, в Минске Лукашенко упорно ищет замену себе, в Украине смена власти состоялась через выборы, в России будет через попытку государственного переворота или как-то еще. Повторений не будет.

Это – чисто российские страхи перед будущим: если какой-то процесс произошел в Украине, то он должен повториться во всех странах постсоветского пространства. Но это не так. Все эти страны – уже разные, хотя все они "беременны" радикальными изменениями, включая и саму Россию. То есть вовсе не значит, что артист или комик может победить и в России. И в Беларуси будет не так. В каждой из этих стран будет по-своему.

Украина оказалась готова мирным путем – без Майдана и военного переворота – на формальной основе через президентские выборы резко изменить политический ландшафт. Очень резко. Но это не значит, что точно так же будет в Москве, Бишкеке, Минске и Нурсултане (Астане).

Виктор Небоженко / Главред

Игорь, Днепр: Прокомментируйте, пожалуйста, реакцию мирового сообщества и ведущих стран на избрание нового президента. Как это воспринято в мире?

Виктор Небоженко:В мире это воспринято так: в Украине появился технический президент, то есть президент, который мирным путем получил власть, но у него нету ядра поддержки и собственной команды. Значит, на эту команду будут воздействовать западные институты.

polit_ua: Як вам здається, чи знайде спільну мову Зеленський із Трампом? Чи буде підтримка Штатами його кандидатури, в разі якщо Петро Олексійович спробує повернути собі владу?

Виктор Небоженко: Нет, Порошенко не будет пытаться вернуть себе власть. Его задачей будет хотя бы сохранить Roshen от разгромов.

А Трамп и Зеленский найдут общий язык. Но Зеленский не захочет платить 400 тысяч долларов за фотографию с Трампом, и Трамп за это его страшно зауважает.

Andrii: Как Вы оцениваете перспективы установления Зеленским реального контроля над украинскими спецслужбами и реформирования (или восстановления) их? А также перспективы противодействия кремлевскому влиянию в секторе безопасности и обороны?

Виктор Небоженко: Очень малые возможности. В лучшем случае он может их сдержать, но для того, чтобы победить влияние России в спецслужбах Украины, потребуются еще долгие годы и не один президент.

Олена Радзиховська: За кілька тижнів до першого туру виборів Ви написали, що Юлія Тимошенко "ледве вигризає свої 13% голосів", і передбачили результат майже на 100%. Не вдаючись в причини такого результату, як Ви особисто вважаєте, Юлія Тимошенко хіба не розуміла, що буде приблизно такий результат? І цей ролик про 31%, який вона набирає, що це було? Чи не підігрувала у першому турі Тимошенко Зеленському? Чи не умисно вона взяла на себе весь вогонь бруду штабу Порошенка, щоб прикрити собою Зеленського задля його виходу у другий тур? І чим ви поясните той факт, що, за свідченнями очевидців, Юля Тимошенко і її оточення після поразки у першому турі вели себе абсолютно спокійно і не панікували?

Виктор Небоженко: Я думаю, что это большая драма для Тимошенко: она уже в третий раз пытается стать президентом, но безуспешно. Видимо, ее штаб сделал много ошибок.

Однако точно можно утверждать, что штаб Порошенко всю мощь "черного пиара", административного ресурса и фальсификаций направил на Тимошенко. Порошенко считал Юлию Владимировну главным соперником и не обращал внимания на Зеленского.

И Тимошенко, и Порошенко, как тяжеловесы проглядели, стремительно возрастающую поддержку Зеленского. У Тимошенко не было возможности одновременно бороться и с властью в лице Порошенко, и с быстро наступающим Зеленским. Ирония судьбы тут заключается в том, что ее знаменитые форумы, на которых она представила курс на блестящее индустриальное будущее Украины, разбудил потенциальный электорат Зеленского, а не ее электорат.

Наталья И.Л.: Виктор Сергеевич, доверяю Вашим прогнозам. Скажите откровенно, какой вы видите Украину через один год?

Виктор Небоженко: Все будет очень драматично. Потому что через год наступит дно разочарования в новом президенте – так происходит всегда во всем мире. Также к тому моменту будет чудовищный внутренний конфликт самой команды президента Зеленского, как это было у Ющенко – ровно через год мы узнали, что Порошенко ненавидит главу администрации, а премьер-министр Тимошенко входит в конфликт с окружением президента, и всех это страшно поразило. Так вот примерно через год мы узнаем о многочисленных склоках и конфликтах в окружении Зеленского. И его задача – с этим справиться.

А что касается того, может ли Украина при Зеленском утратить территории или независимость, о чем кричат поклонники Порошенко… Нет, больше Украина территорий не потеряет. Те, кто являются гарантом того, что Украина больше ничего не потеряет, пока еще об этом не знают. Потому что Порошенко сделал все, чтобы эти люди были немыми, слепыми и глухими. Это – армия. Уже есть армия, хотим мы ее или не хотим. Украине появилась настоящая армия, которая заплатила своей кровью, опытом, квалификацией и отстояла украинскую территорию. Она уже не сдаст ни одного километра. Именно армия не позволит сдать ни километра украинской земли, а не политики, общественное мнение или фейсбучные аналитики. Армия может чего-то не понимать в реформах, но свое дело она уже знает.

Порошенко все время делал так, чтобы армия не стала эпицентром новой украинской государственности. И эта подлость очень нравилась Путину.

Надежда Майная