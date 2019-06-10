Не хватает Чикатило: кого партия Медведчука заведет в Раду и возьмут ли они реванш

Главред собрали все, что известно про кандидатов в депутаты партии Оппозиционная платформа. Выяснили, сколько мандатов получат бывшие регионалы и обернется ли их возвращение реваншем.

"Не хватает Чикатило"

В Киеве прошел съезд партии Опозиционный блок — За жизнь, на котором был представлен список политсилы. Фамилии претендентов на депутатские кресла вызвали большой резонанс.

"Ознакомился с модернизированным списком Партии регионов на следующие парламентские выборы. Они теперь называют себя оппозицинным блоком. Список внушительный. Жаль, закон не позволяет баллотироваться посмертно - без покойных Андрея Чикатило и Алексея Оноприенко ряд выглядит недостаточно полным и привлекательным. Человечности не хватает что-ли. Добра и света", так прокомментировал имена людей в списке нардеп Мустафа Найем.

Сейчас известны 35 человек, которые пойдут на предстоящие выборы в Раду. Главред разобрался — кто все эти люди.

Золотой ключ и живодерный скандал

В первой десятке - известный функционер Партии регионов 60-летний Юрий Бойко. Он возглавил список Оппозиционной платформы — За жизнь.

Пару месяцев назад, накануне президентских выборов Бойко летал в Москву с другим известным функционером партии — Виктором Медведчуком, где политики встречались с премьером России Дмитрием Медведевым и главой Газпрома Алексеем Миллером.

Это неудивительно, ведь в начале 2000-ых именно Бойко подписывал договора между Нафтогазом и посредником в теневой схеме - РосУкрЭнерго.

В 2011-ом Бойко также стал знаменит благодаря скандалу, получившим название "вышки Бойко" - тогда выяснилось, что две буровые нефтяные платформы купили в два раза дороже их рыночной цены, что обошлось бюджету в $400 млн.

Не менее известен медиамагнат и бизнесмен 65-летний Вадим Рабинович, который идет вторым номером, он из телевизора призывает "жить в мире со всеми", Донбассу он предлагает дать "особый статус", а Медведчука называет "золотым ключом к миру".

В прошлом году детективы Национального антикоррупционного бюро начали сразу несколько расследований — подозревают политика в незаконном обогащении. Ранее он умудрился угодить и в международный скандал — немецкие СМИ обвиняли Рабиновича в торговле оружием для Талибана.

Третий номер - кум Путина Виктор Медведчук, которому сейчас 64 года. Он не стесняется говорить о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и и правительством, что подпадат под сттаьи уголовного кодекса о посягательстве на территориальную целостность. Также, Медведчук хочет закрепить этот статус в Конституции. Ранее он заявлял, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей должны иметь автономию в составе Украины, и не считает Россию агрессором.

Также, нардеп Сергей Лещенко обвинял Медведчука в монополизации рынка сжиженного газа, а зачистить конкурентов на рынке политику удалось с помощью СБУ. Нефтепровод, по которому в Украину поступает дизельное топливо, тоже принадлежит людям из орбиты лидера Украинского выбора.

Под 4-ым номером идет экс-регионал и министр соцполитики в правительстве Николая Азарова 44-летняя Наталья Королевская. В 2013-ом вокруг нее разгорелся дипломный скандал, журналисты уличили чиновницу в фиктивности документов. Правда вскоре шум заглох — журналистские запросы на имя генпрокурора передавали в милицию Луганска, где они терялись. Брат известной оппозиционерки бывший чиновник мэрии Москвы, сейчас он открыл в Крыму бизнес - устричную ферму.

5-ый член партии - совладелец телеканала Интер и бывший глава АП 46-летний Сергей Левочкин. Он не скрывает, что дружен с олигархом Дмитрием Фирташем, совладельцем РосУкрЭнерго. А кумовьями политика являются нардеп-регионал Эдуард Прутник, экс-президенты Виктор Янукович и Леонид Кучма.

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В 2017-ом беглый Янукович обвинил Левочкина и Фирташа в том, что они являются режиссерами Майдана. Якобы именно эти дво стоят за организацией протестов.

Сам Левочкин в 2014 сказал журналистам, что поддерживал Майдан.

6-ой - бывший судья Конституционного суда 68-летний Василий Нимченко. Ныне он депутат Оппоблока и агитирует за идеи Медведчука по автономии Донбасса. Народного избранника ловили в Раде на конопкодавстве.

Соратник Медведчука 52-летний Нестор Шуфрич, который стал 7-ым, повторяет тезисы Путина. Войну на Донбассе он называет конфликтом между украинцами, а российских военных там не замечает. По данным СМИ, состояние Шуфрича оценивается в $108 млн.

57-летний Сергей Ларин (он №8) был губернатором Кировоградской области при Януковиче, нардепом от ПР и Оппоблока и заместителем главы АП Сергея Левочкина. Внимание СМИ он привлек откатами, которые якобы охотно брал за тендеры на Кировоградщине.

9-й номер достался бывшему регионалу 45-летнему Сергею Дунаеву. Будучи мэром Лисичанска он угодил в международный скандал. В 2009-ом в городе при поддержке Дунаева появился передвижной мобильный крематорий по утилизации бездомных животных.

"Мобильная группа в составе водителя, оператора и стрелка, "охотились" на бездомных животных при помощи специального ружья - шприцемета. Далее умерщвленных собак кремировали в топке специального утилизатора при температуре 900 градусов", - писали тогда журналисты.

После огласки в СМИ, крематорий закрыли. Но спустя время в интервью газете "Зеркало недели" представительница аристократического семейства — Майя фон Гогенцоллерн напомнила о диком отношении к бездомным животным в Украине, в частности, в Лисичанске.

В 2014-ом в МВД изучали связи Дунаева с сепаратистами, в которых политика обвиняли нардепы. Но результаты проверки озвучены не были.

Замкнул десятку львовянин 47-летний Тарас Козак — давний соратник Медведчука, из братья - бизнес-партнеры. В пошлом году он стал официальным владельцем каналов 112 и Ньюзван.

Сбушник, теневой мэр и лже-атошник

Следующая десятка списка не менее интересная.

11. Бывшего регионала 36-летнего Вадима Столара называют "теневым мэром" или смотрящим за Киевом. Политическую деятельность он начинал в партии "Наша Украина" - в 2006 стал депутатом киевского облсовета. А уже в 2010-ом зашел в парламент от Партии регионов.

12. Экс-регионала 78-летнего Юлия Иоффе считают близким к Юрию Бойко. Ранее он занимал руководящие должности на крупных государственных предприятиях Стахановуголь и был членом наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украина.

13. Нардеп от Партии регионов, а потом Оппоблока 42-летняя Юлия Левочкина - сестра главы АП времен Януковича Сергея Левочкина. Отец Владимир (умер в 2005-ом) был директором Госдепартамента по вопросам исполнения наказаний. Говорят, что единственный знал все детали относительно судимостей Януковича.

В 2015-ом, в разгар войны на Донбассе, Левочкина выступила в Парламенской ассамблее совета Европы и обвинила украинскую власть в в попытках построить стену на границе с РФ.

"Наша ассамблея должна противостоять правительству Украины, которое хочет построить стену между Украиной и Россией. Правительством сегодня управляет партия, которая хочет продолжения войны, а секретарь СНБО Турчинов вообще имеет прозвище Кровавый пастор", - уточнила Левочкина.

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14. Про Игоря Абрамова известно, что он харьковский бизнесмен. В СМИ пишут о его связи с миллионером Павлом Фукса, который купил компанию Укррослизинг — она владеет миллиардным долгом киевского метро. И теперь вся прибыль подземки идет на погашение долга Фуксу.

15. 51-летний Дмитрий Исаенко до 2015-го занимал пост заместителя министра регионального развития. Но славу ему принесла другая история — чиновник хотел избежать люстрации с помощью статуса участника АТО, который получил благодаря должности. Но после разоблачения Исаенко вылетел с работы.

16. 46-летний Николай Скорик — глава Одесской ОГА при Викторе Януковиче. 19 февраля 2014-го титушки с битами и в масках напали на активистов под зданием обладминистрации. Пострадало несколько десятков людей, в том числе 9 журналистов. После событий титушки организованно уехали на припаркованных возле здания ОГА автобусах. Милиция не вмешивалась. А Скорик предложил своим подчиненным подать в суд на журналистов, написавших про заказанные в ОГА автобусы.

19 февраля 2014 титушек с битами привезли к стенам Одесской ОГА на рейсовых автобусах

17. Почетный президент Федерации футбола Украины 69-летний Григорий Суркис с братом Игорем (владельцем футбольного клуба Динамо) давние партнеры Медведчука. В этом году они стали главными фигурантами журналистского расследования, согласно которому облэнерго Запорожья, Черкасс и Харькова платили за электроэнергию не напрямую, а через фирму-прокладку. Благодаря этой схеме убытки государства составили 1,4 млн. грн. А доказательствами причастности Суркисов стали телефонные разговоры, где обсуждались способы сохранения контроля над предприятиями.

18. 35-летний Игорь Кисилев из фракции "Еднисть" в Киевсовете стал известен благодаря жене. Супруга Анна до 2017-го работала в Администрации президента и в декларации указала 10,8 млн. грн. как подарок самой себе.

19. 60-летний Юрий Загородний — доверенное лицо Медведчука и бывший замглавы Администрации президента времен Леонида Кучмы. Загородний много лет является заместителем главы партии Украинский выбор.

20. 58-летний Анатолий Бурмич - бывший сотрудник спецслужб. Человек с таким же именем фигуровал в СМИ, как замначальник СБУ в Кировоградской области и племянник бывшего зампреда СБУ Анатолия Беляева.

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В 2004-ом он Бурмич был избран первым заместителем председателя Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Согласно данным Минюста, сейчас Бурмич бизнесмен — он является сооснователем нескольких фирм. Например, строительной - Перстиж-кэпитал, девелоперской компании Нью Кэпитал, в сфере деятельности которой указана торговля продуктами, моллюсками и ракоподобными.

Супруга Светлана — совладелец пекарни Добрыня Хлеб, которая находится под Киевом. Ее партнером по бизнесу числится житель оккупированной Макеевки Донецкой области Валерий Рицнер.

Кум Ющенко, акушер и охранник Медведчука

21. Бывший глава Черновицкой ОГА 58-летний Михаил Папиев — в прошлом член Партии регионов и советник Виктора Януковича.

Прокуратуры сразу двух областей (Черновицкой и Ивано-Франковской) уже пятый год расследуют дело Папиева — его обвиняют в "злоупотреблении служебным положением" и "препятствовании свободному осуществлению гражданами своего избирательного права". Подозревают, что будучи на должности главы ОГА, Папиев использовал служебные поездки для агитации за регионалов.

22. 31-летний Александр Колтунович — уроженец Луцка. Он баллотировался по мажоритарке в Киевсовет от Оппоблока. А сейчас в СМИ фигурирует как экономический эксперт и руководитель экономических программ "Украинского выбора" Медведчука. Еще ранее он упоминался помощником нардепа Василия Нимченко.

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23. 44-летний Григорий Мамка — бывший начальник главного следственного управления МВД. При Виталии Захарченко (во время событий на Майдане был министром ведомства, из-за чего сбежал в Россию) занимался расследованием коррупционных преступлений. После Революции достоинства Мамка выиграл суд у Нацполиции и восстановился в должности, а сейчас он активно критикует реформу полиции и называет себя правозащитником.

24. 53-летний Владимир Кальцев родом из Бердянская Запорожской области. Бывший регионал сейчас является депутатом фракции "Наш край" в Запорожском облсовете. В 2004-ом политика обвиняли в рейдерском захвате сети магазинов Запорожья. Старший брат Сергей был в нардепом в Партии регионов прошлого, 7-го созыва.

После победы Зеленского на выборах, Владимира Кальцева называли возможным губернатором от "Зе" в Запорожской области. В качестве доказательств приводили в пример такой аргумент - партнер по бизнесу Кальцева Роман Петренко является основателем ювелирной компании "Золотой век", которую уже долго рекламирует Владимир Зеленский.

25. Младший брат певицы Марии Бурмаки 44-летний Юрий Павленко при президенте Викторе Ющенко стал главной Министерства молодежи и спорта. Журналисты пишут, что тогда Павленко породнился с Ющенко — стал его кумом. Потом молодой политик возглавил Житомирскую ОГА, был нардепом, уполномоченным по правам человека. А со временем перешел на сторону регионалов, сейчас он нардеп от Оппоблока.

26. 38-летняя Наталья Приходько, пишут в СМИ, племянница Вадима Столара. В Киевраде она представляет фракцию "Солидарность".

27. Виктор Чорный, которому недавно исполнился 51 год, в 2015-ом баллотировался в мэры Киева от партии "Право народа". В качестве места работы указал детективную охранную компанию "Сварог", а спустя год фирма была переименована в "Шторм". Именно на эту компанию были зарегистрированы автомобили из кортежа Медведчука, который сопровождал кума Владимира Путина из аэропорта Жуляны. Тогда произошла потасовка с журналистами, снимавшими сюжет про полеты Медведчука в Москву.

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28. Уроженец Донецка 46-летний Виталий Борт — бывший нардеп-регионал. Его патроном назівают покойного Василия Джарты, друга и кума Виктора Януковича. В 2017-ом, согласно журналистским расследованиям, фирма, которая была связана с экс-супругой Борта Ольгой, выигрывала миллионные тендеры на строительстве дорог.

29. Бывший главный акушер Киева и главврач роддома № 5 69-летний Михаил Макаренко является депутатом Киеврады от партии Удар. В феврале этого года он стал доверенным лицом кандидата в президенты Юрия Бойко вместо отозванного Рабиновича.

30. 38-летний Олег Волошин известен как журналист-международник, в правительстве Николая Азарова работал пресс-секретарем МИД.

Брат прокурора и свечной заводик

Последнюю пятерку возглавляет Татьяна Плачкова — адвокат, которая ранее работала в Государственной архитектурно-строительной инспекции. В СМИ ее называют протеже Вадима Столара, который является негласным куратором ГАСКа.

За ним идет 42-летний Александр Пузанов, он в 2010-2014 был заместителем главы КГГА. С мая 2015-го возглавлял киевскую организацию Оппозиционного блока.

Суто Мамоян, который в списке значится под номером 33, является старшим братом депутата Полтавского облсовета Сергея Мамояна - его называют возможным претендентом на должность председателя ОГА. Также, Сергей Мамоян был помощником нардепа Серея Каплина. А младший брат Мамоянов Рустам работает в Генпрокуратуре — курирует деятельность подразделений Госбюро расследований. По данным сайта Просуд, супруга Рустама Наталья работала в компаниях Рината Ахметова, (ООО Стадион Шахтер и Донбасс Арена), а отец Натальи - Владимир Ковалевский был руководителем Нацагентства по подготовке к Евро-2012.

Суто Мамоян был совладельцем фирмы Мегаполис-Групп, зарегистрированной в селе Деймановка Пирятинского района. Предприятие производило мясные продукты, но судя по данным Минюста, оно ликвидировано.

Примечательно, что человек с такими же данными (Мамоян Суто Чолоевич) являлся фигурантом уголовного дела по статьям "вымогательство", "разбой" и "похищение документов". В материалах говорится, что 2007-ом его с приятелем задержали правоохранители за то, что силой усадили в свой Мерседес инструктора ФК "Динамо", там избили и требовали $1 тыс. долл. Но в 2013-ом суд оправдал Мамояна. Выяснилось, что молодые никого не били, а заступились за незнакомую девушку, которой нехороший человек из Динамо продал старый мобильный под видом нового.

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34-оым в списке указан 36-летний Михаил Наконечный в 2016-2017 руководил Киевзеленстроем. С должности он ушел по собственному желанию, но в период его руководства против коммунального предприятия открыли сразу несколько уголовных дел. Например, вакуумные машины для уборки мусора закупались с переплатой в почти 7 млн. грн.

Также, НАПК уличила Наконечного в нарушениях — занимая должность в Киевзеленстрое, он оставался владельцем Киевской свечной фабрики.

На президентских выборах Наконечный был официальным наблюдателем от кандидата Юрия Бойка.

Замыкает список бывший заместитель генпрокурора 51-летний Ринат Кузьмин, он в Оппозиционной платформе за Жизнь значится под номером 35.

Именно под руководством Кузьмина (генпрокуратуру тогда возглавлял беглый Виктор Пшонка, скрывается в России) были направлены в суд дела против нынешнего генпрокурора Юрия Луценко. Его обвинили в том, что незаконно выделил квартиру своему водителю, за что получил 4 года заключения.

После Революции достоинства Украина объявила Кузьмина в международный розыск, но Интерпол отказал, мол, дело носит политический характер. А вот на сайте МВД Кузьмин есть до сих пор. Там указано, что прячется он от органов прокуратуры, а подозревается в "заведомо незаконных арестах", "злоупотреблениях властью" и "служебных подделках".

Также, появилась информация, что список на этом не заканчивается. Под №37 там появился социалист 42-летний Илья Кива. Он — бывший руководитель полтавского "Правого сектора", успел побывать советником главы МВД Арсена Авакова и поработать руководителем департамента противодействия наркопреступности Нацполиции.

Вернулись благодаря договоренностям

По словам политического аналитика, бывшего нардепа и главы художественного объединения Последняя баррикада Александра Дония, политическая деятельность бывших регионалов, оказалась возможной благодаря договоренностям с уже новой властью, которая пришла после Революции достоинства.

"Закон об очищении власти, который был нам необходим, использовали по неправильному алгоритму. Туда были вставлены государственные должности, то есть политическую ответственность заменили чиновничьей. Именно это позволило депутатам от прошлой власти снова пройти в парламент. Очевидно, что в 2014-ом произошли тайные договоренности между уже новой властью и оппозицией, к которой принадлежали представители Партии регионов", - говорит Доний.

Если бы люстрация произошла по принципу политической ответственности, то за преступную деятельность при власти под очищение подпадали ПР и Компартия. "Соответственно, их руководители и депутаты, которые принимали участие в преступных голосованиях, например, за харьковские соглашения, не имели бы права на протяжении десяти лет занимать высокие должности. И это бы значило, что уже сегодня, в этом парламенте, у нас бы не было бывших регионалов. Но наказали чиновников, причем самого низкого уровня за то, что они работали в государстве, что вообще является нонсенсом", - объясняет Доний.

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По его словам, общественный консенсус о наказании виновных представителей режима Януковича был значительнее в 2014-ом, чем сейчас.

"Сегодня большим раздражителем являются действия со стороны агрессора, чем депутаты ПР. Но суды над деятелями предыдущих режимов необходимы. Стоит точечно определять этих персон и возвращать справедливость, начиная от расстрелов на Майдане и заканчивая экономическими преступлениями представителей предыдущего режима. Причем, не коллективно, как это было возможно согласно закону о люстрации, а персонально", - уточнил эксперт.

Портрет избирателя

По данным соцопросов, за Оппозиционную платформу — За жизнь готовы проголосовать 10-12 % украинцев. Кто эти люди, объясняет политолог Тарас Чорновил.

"В одном из последних социсследований звучал такой вопрос: "Кто виновен в войне с Россией?", порядка 15% сказали, что напала Украина. В другой социологии, которая проводилась перед президентскими выборами, на вопрос: "Как бы вы хотели жить с Россией?", 15% четко сказали, что хотели бы жить в единой с Россией стране. Еще на один опрос, в котором социологи выясняли отношение к россиянам и российской власти, 15 процентов ответили, что позитивно и очень позитивно. То есть, все эти люди отдадут свои голоса за Оппозиционную платформу", - говорит политолог.

Он добавляет, что большая часть из этих людей ностальгирует за советским союзом и считает его развал самой большой катастрофой 20-го столетия.

"Это более старшее поколение. Но к ним еще добавилось более молодые, но агрессивные люди, которые не стали сепаратистами только по той причине, что живут в других регионах, далеких от Донбасса. К примеру, Одесса, в которой были не только сепаратисты, погибшие на Куликовом поле, а и те, кто их поддерживал. И каждый год сторонники РФ ходят туда с георгиевскими ленточками и российскими флагами, демонстрируя свое отношение к Украине. И там очень много молодых людей", - уточнил Чорновил.

Не путать с Оппоблоком

Список показал — в партии Бойко-Медведчука нет людей из окружения олигарха Рината Ахметова. Тарас Чорновил объясняет, что Оппоблок и Оппозиционная платформа — За жизнь преследуют разные цели.

"Оппозиционной платформе - За жизнь, в отличии от Оппоблока с его размытой идеологией, мировоззрение очень четкое — пророссийское. Оппоблок — это объединение Ахметова, Вадима Новинского и так далее. Все таки это украинский бизнес, очень мощный, олигархический, но наш. Он боится Россию, ее угроз, уже достаточно от нее пострадал и много потерял. И Кремль жестко давил, чтобы эти оппозиционные партии объединилось, но у них что-то не сложилось.

Сколько возьмут мандатов?

Политолог Олег Саакян считает, что максимум Оппозиционной платформы — 25 штыков.

"Социология показывает, что из этого списка в Раду проходит 23-25 человек, пока говорить о том, что их будет больше, нельзя. И в целом эта ниша пророссийски настроенного электората достаточно специфическая, она небольшая — около 15% населения. Что касается мажоритарки, то в этом электоральном поле находятся еще три политических силы, помимо Оппозиционной платформы, Оппозиционный блок, партия мэров Кернеса-Труханова, что не дает возможность сконцентрировать в руках Медведчука все мажоритарные округа.

А присутствие на значительной части этих округов кандидатов от Владимира Зеленского очень сильно понижает шансы победы пророссийских мажоритарщиков. Поэтому говорить о широкомасшабном реванше в классическом его понимании, то есть разворачивании геополитического курса, капитуляции в российско-украинской войне, не приходится. Такое в Украине вообще невозможно", - объясняет Саакян.

Впрочем, Александр Доний говорит, что 10 процентов — это не 20 депутатских кресел, а намного больше.

"Из-за того, что не все партии на выборах преодолеют пятипроцентный барьер, то оставшиеся мандаты равномерно распределят между партиями, которые прошли в Раду. По соцопросам Оппозиционный блок — За жизнь набирает 10 процентов. То есть, если подойти с математической точки зрения, то к 22 депутатам, которые попадут в парламент по спискам, к ним смело можно добавлять еще с десять. Это значит, что гарантировано пройдут более 30 человек", - говорит Доний.

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Чорновил прогнозирует, что на руку партии Медведчука-Бойко сыграет лето.Это позволит взять 60 мандатов.

"Социология показывает всех избирателей Украины. Но в конце июля многие украинцы трудоспособного возраста поедут в отпуска. И явка будет намного ниже, что сыграет на пользу оппозиционерам - их электорат на 90% останется в своих населенных пунктах, и основная масса из них пойдет голосовать. А вот избиратель того же Владимира Зеленского, Петра Порошенко, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Святослава Вакарчука уедет. И таким образом партии удастся взят больше мандатов и возникает возможность определенного реванша", - считает Чорновил.

По его словам, лето позволит Оппозиционной платформе взять 30-40 мандатов по спискам и двадесятка мажоритарщиков, которых будет половина парламента, и на них удастся повлиять.

"Таким образом, партия Медведчука-Бойко будет иметь около 60 человек. А это уже позволит блокировать работу", - допускает Чорновил.

Возможна ли коалиция?

Что касается того, могут ли эти люди появится в правительстве, то в парламентско-президентской республике формирование Кабмина зависит исключительно от коалиции, а не всех сил, зашедших в Раду, объясняет Чорновил.

"Пока все отрекаются от участия Оппозиционной платформы — За жизнь в коалиции. И если другим силам хватит 226 голосов, чтобы решать эту проблему без пророссийских депутатов, то они не будут создавать коалицию. Если же без них не смогут обойтись, то эти парламентарии смогут появится и в Кабмине. Их будет не очень много, учитывая процентное соотношение", - уточняет политолог.

Он говорит, что сейчас в Раде приблизительно такое же количество оппозиционных сил.

"И ни на что существенно их деструктивные действия не влияли. Разве что на несколько недель задерживались законопроекты, когда они писали заявления про отклонения каких-то законов. Но сейчас поменялась ситуация, в парламенте снова окажется Медведчук в качестве ядра влияния. И при низкой явке, которая сейчас является традиционной для парламента, они могут для принятии необходимых законопроектов начать выдвигать условия и устраивать торги. И в такой ситуации можно предположить, что будет происходить попытка реванша", - считает Чорновил.

Станут маргинальными коммунистами

По словам Саакяна, речи о коалиции Зеленского и Оппозиционной платформы и быть не может.

"Если попробовать оценить сценарий возможной коалиции Слуги народа с условными Медведчуком-Бойко, то он выглядит фантастически. Поскольку украинцы не воспримут такой тандем, а люди похоронят рейтинг Зеленского, что делает этот прогноз очень маловероятным. Скорее всего, мы увидим эти пророссийские силы в обычном для них оппозиционном статусе даже к оппозиции, которая будет присутствовать в парламенте. Что касается должностей, то они могут рассчитывать исключительно на парламентские комитеты и возможные посты в рамках парламента", - говорит Саакян.

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По его словам, оппозиционеры будут использовать трибуну Рады для постоянного критиканства и создания точек напряжения.

"Будут пытаться провоцировать антиукраинское общество на протесты. Но вряд ли им будет удаваться. Вероятнее всего, они займут маргинальную нишу и повторят участь коммунистической партии, которая в свое время отыгрывала ключевую роль в политической жизни страны, а в течении полутора десятков лет слилась на полную маргинальность. И пикантности этой ситуации придает появление в Оппозиционной платформе Ильи Кивы, который повторил весь этот маршрут — от радикального украинского националиста, потом социалиста-коммуниста, и сегодня он фактически присутствует в этой партии", - резюмирует Саакян.