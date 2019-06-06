Медведчук, Левочкин, Штепа: Оппоблок сформировал список в Раду

Оппоблок составил список на выборы / фото УП

Политическая партия Оппозиционный блок определилась со списком кандидатов, которые будут представлять партию на предстоящих парламентских выборах.

Как сообщает LB.ua, в списке отсутствуют представители Рината Ахметова, поэтому очевидно, что объединение олигарха с группой Бойко-Левочкина не произошло.

В списке Оппоблока отсутствуют Александр Вилкул и Вадим Новинский. Возглавляет его народный депутат Юрий Бойко. Первую пятерку формируют Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Сергей Левочкин.

В парламент под знаменами Оппоблока также пойдет Нестор Шуфрич (7 номер), экс-заместитель генерального прокурора времен Виктора Януковича Ренат Кузьмин (35 номер) и экс-мэр Славянска Неля Штепа.

/ Фото: LB.ua

/ LB.ua

Как сообщает Украинская правда, в Оппоблоке заявили, что новым премьер-министром они предлагают назначить Юрия Бойко.

"Отличие нашей команды от других в том, что у нас есть будущий премьер-министр. Это - Юрий Бойко", - сказал нардеп Левочкин.

Как известно, Оппоблок создан после распада Партии регионов на обломках скандальной политсилы. На минувших выборах партия получила 9,43% голосов избирателей и была представлена в Верховной Раде.

Напомним, соцопрос показал, какие политические партии с наибольшей вероятностью пройдут на предстоящих выборах в Верховную Раду.