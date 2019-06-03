Что светит "колхозу" из бывших регионалов на выборах

Политолог объяснил, почему даже в случае воссоединения Оппозиционного блока не будет реванша бывших регионалов / УНИАН

Оппозиционный блок уже в ближайшие дни может воссоединиться для похода на досрочные парламентские выборы. Поговаривают, что к переговорам по этому вопросу привлечены Сергей Левочкин, Вадим Новинский и Вадим Рабинович.

От источников, близких к участникам переговоров, знаю, что такие переговоры действительно идут, и стороны вполне могут договориться.

Переговоры по поводу воссоединения Оппозиционного блока активизировались после того, как были объявлены досрочные парламентские выборы. И сейчас вероятность достижения такой договоренности очень высока. Однако между сторонами до сих пор остаются существенные камни преткновения, которые могут помешать воссоединению.

Во-первых , не ясно, на базе какой политической силы будет юридически это объединение: то ли это будет Оппозиционный блок, то ли Оппозиционная платформа – За життя. Это – принципиальный вопрос. Как показал бракоразводный процесс внутри Оппоблока, крайне важно, кто контролирует юридически партию и, соответственно, кто будет контролировать различные процессы внутри нее.

Договориться по данному вопросу сторонам будет очень сложно. Ведь каждая из них заинтересована в том, чтобы это была именно их партия.

Во-вторых , не ясно кто возглавит список воссоединенного Оппоблока. В принципе, возглавить партию должен политик с наиболее высоким рейтингом. Судя по результатам президентских выборов, это должен быть Юрий Бойко. Однако у части "ахметовских" людей есть большая нелюбовь к Бойко.

С другой стороны, есть амбиции Рабиновича. Однако и Рабиновича не все воспринимают. Более того, некоторые убеждены, что рейтинг Вадима Рабиновича снизит рейтинг объединенной партии.

Этот вопрос тоже может послужить серьезной точкой преткновения.

В-третьих , по-прежнему остаются разные личностные противоречия и исторические обиды еще со времен Януковича, да и много чего другого.

Вышеназванные факторы могут помешать объединению. Но главный из них – вопрос о том, на чьей платформе объединяться.

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Вместе с тем, к объединению эти политические силы подталкивают досрочные парламентские выборы. У "ахметовской" группы Оппозиционного блока есть большой стимул для объединения – рейтинг их партии меньше 5% и нет рейтингового лидера. Потому объединение с бывшими партнерами для них является единственным выходом. Для них лучше восстановить этот колхоз, нежели остаться за стенами Верховной Рады.

С другой стороны, у Медведчука (и это – пожелание российских патронов) есть желание объединить всех в одну политическую силу, чтобы все пророссийские силы были в одном "колхозе", потому что так легче их контролировать. Это предлагалось сделать еще в прошлом году. Так что в этому, скорее всего, есть российский интерес. Плюс – Медведчук таким образом хочет повысить свой статус.

Помимо всего прочего, для похода на выборы нужны серьезные ресурсы – и финансовые, и медийные. А у группы Левочкина-Бойко в последнее время телеканалы есть, а вот с деньгами – проблемы. В этом смысле они тоже заинтересованы в объединении.

Так что, судя по всему, воссоединение Оппозиционного блоку действительно произойдет.

РЕВАНША РЕГИОНАЛОВ НЕ БУДЕТ

Однако не стоит опасаться реванша бывших регионалов. Объясню – почему.

Прежде всего, дело – в рейтингах: 10,5% у партии Бойко и Медведчука, 3,5% – у остатков Оппоблока. Даже если они объединятся и будет кумулятивный эффект от этого объединения, то максимум, на который они могут рассчитывать – это что-то около 15%. Это в 1,5 раза больше, чем было на парламентских выборах в 2014 году, но это не 37%, которые были у Партии регионов. Это – однозначно не большинство.

Почему-то у нас многие думают, что все население Украины стало патриотами. Но на самом деле, по данным социологических опросов, около 12% населения (не активных избирателей, а населения вообще, включая и тех, кто на выборы не ходит) являются не просто пророссийски настроенными гражданами, а пропутински настроенными гражданами Украины. Это – бывшие избиратели Партии регионов и Коммунистический партии. И эти избиратели никуда не исчезли. Парадоксальный, но в данном контексте положительный момент состоит в том, что значительная часть этих избирателей осталась на оккупированных территориях, и они не могут принимать участия в выборах. Так в Украине остались около 5 миллионов избирателей Партии регионов и коммунистов.

Учитывая все это, никакого реванша бывших регионалов в плане получения ими большинства в парламенте и своего правительства быть не может. Это невозможно даже чисто арифметически.

К тому же, есть Владимир Зеленский – он оттягивает на себя значительную часть электората русскоязычных регионов и даже часть пророссийского электората. И, судя по последним опросам, рейтинги партии Зеленского Слуга народа за последнее время выросли. Так что никакого реванша регионалов не будет.

Единственное, что будет – увеличение представительства бывших регионалов в новом составе Верховной Рады. Это произойдет неизбежно вследствие многих факторов, в частности, вследствие легализации Медведчука, который получил два телеканала, активизации формирования просоветской идентичности на телеканале Интер и т.д. Это станет следствием тех процессов, которые происходили в Украине в последние годы.

Владимир Фесенко, политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда