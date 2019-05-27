Плевок против ветра: что может помешать досрочным выборам в Раду

24 мая в Украине стартовала избирательная кампания, это значит, что голосовать мы пойдем 21 июля. Главред выяснил, успеет ли ЦИК подготовится в срок, и как иски о незаконности указа президента, могут повлиять на выборы.

Парламентские выборы 2019: цена вопроса

Официально в бюджете на этот год заложены 1 млрд 949 млн 620 тыс. грн. на очередные парламентские выборы. Теперь Кабмин своим распоряжением должен выделить эти деньги.

Но тут есть определенные риски, предупреждает политический консультант Николай Спиридонов.

"Сейчас, на 2019-ый, деньги на парламентские выборы есть, но правительство может попытаться сманеврировать. Например, скажут, что средства были предусмотрены на октябрь и не были предусмотрены на июль. И поэтому у нас проблемы с финансированием", - говорит эксперт.

Читайте такжеИгра в сильного президента загнала Зеленского в ловушкуИ добавляет, что такая ситуация в Украине уже была, в 2008-ом. Тогда при президенте Викторе Ющенко Кабмин отказался выделять деньги на внеочередные выборы.

"В правительстве Юлии Тимошенко, заявили, что денег нет – они не были предусмотрены на выборы. Но сейчас большинство ключевых игроков, таких как Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Юрий Бойко согласны с досрочными выборами. У каждого на то своя причина. Бывший президент надеется получить депутатскую неприкосновенность, поэтому будет конвертировать набранные во втором туре 24 процента, в партию. У Тимошенко сейчас самая маленькая фракция в Раде, и она хочет ее увеличить. Бойко тоже имеет свои амбиции. Допускаю. что против такого решения Олег Ляшко, Андрей Садовой и Арсен Аваков", - уточняет Спиридонов.

Не успеют напечатать бюллетени

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук заверила, что ее ведомство готово к испытаниям. Но могут не успеть с тендерными процедурами.

"Остается ряд важных моментов, которые законодательно не урегулированы: один из самых серьезных - вопрос о сроках и порядке проведения государственных закупок, в рамках подготовки к парламентским выборам будут гораздо большей проблемой, чем на президентских", - уточнила глава ЦИК.

В ведомстве уточняют, что 58 дней – это очень мало. А нужно успеть с изготовлением и доставкой бюллетеней, бланков протоколов о подсчете голосов. Также - опубликовать информационные плакаты политических партий в региональных или местных печатных СМИ, данные о перечне избирательных округов, формирования ОИК и УИК и изменений в их составе. Кандидатом необходимо выделить время на реализацию права агитации в печатных и электронных СМИ за средства госбюджета.

Для того, чтобы успеть, нужны изменения в законодательстве. И Зеленский даже представил Раде свой законопроект. Но он был провален.

"Действительно, если делать по всем правилам, то можно не успеть. Лидеры самых крупных партий уже приняли решение распускаться, но это еще не означает, что рядовые парламентарии с этим согласны, потому что их перспективы не ясны. И здесь есть большие риски", - уточняет Спиридонов.

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А вот политолог Руслан Бортник считает, что при желании можно уложиться и эти сроки.

"В такой ситуации Кабмин с ЦВК должны объединится, и под контролем правоохранительных органов, сделать так, чтобы все эти тендеры прошли в максимально сжатые сроки. Но если избирательная кампания не уложится в срок, то существует риск того, что президенту придется подписать новый указ, и перенести выборы на месяц позже. Например, на август. Но я считаю, что даже действующее законодательство позволяет провести эти выборы в 60 дней, если на то будет желание правительства и эффективная работа ЦИК. И я думаю, что этому желанию поспособствуют и правоохранительные органы", - добавляет Бортник.

Мы посмотрели на сайте публичных госзакупок Прозорро, сколько времени заняли тендеры на президентских выборах. Конкурс на изготовление объявлений ЦИК объявила 22 февраля, а 31 марта украинцы уже голосовали. То есть в общей сложности на весь процесс с печатью и доставкой ушло 37 дней. А во втором туре полиграфкомбинат Украина вообще уложился в две недели - Тендер был объявлен 7 апреля, а голосование состоялось 21-го.

Можно ли отстрочить выборы через суд

Мы уже писали, что бывший кандидат в президенты и экс-советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявил об обжаловании указа Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Данилюк назвал указ Зеленского незаконным, а выборы, уточнил, должны происходить по открытым спискам.

"И еще кандидаты должны подавать декларации", – написал в Facebook Данилюк.

По словам Спиридонова, судебные иски – не помеха. Потому что на досрочные выборы есть политическая воля, а у Порошенко сохранилось влияние на суды.

"На сегодня в судах уже есть три иска от физических лиц, которые пытаются оспорить указ Зеленского. Но ЦИК не считает это опасным и разъясняет, что избирательный процесс суды не срывают. В то же время, профессиональные юристы по-разному трактуют этот вопрос. И если все-таки будут вынесены решения о незаконности указа про досрочные выборы, то их вряд ли смогут проигнорировать и придется временно приостановить избирательный процесс с финансированием", - допускает Спиридонов.

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Впрочем, эксперт называет такое развитие событий маловероятным.

"С вероятность в 75 процентов допускаю, что выборы состоятся планово. Когда есть консенсус, а большинство судов до сих пор ориентируются на бывшего президента Петра Порошенко, который явно не против досрочных выборов, как и действующий президент, я не вижу оснований для решений судов, и для того, чтобы явно плевать против ветра и пытаться эти выборы отменить. Но нюансы в Украине всегда возможны. К примеру, в 2007-ом Ющенко распустил Раду с третьего раза. Первые несколько его указов были оспорены в судах. Поэтому, если и возникнут проблемы, то Зеленскому придется написать еще пару указов, и перенести выборы с 21 на 28 июля, например. Но каких-то глобальных изменений, если на то есть политическая воля, я не ожидаю", - говорит Спиридонов.

Выборы-2019: как голосуем

Голосование в Раду должно проходить по открытым спискам. Об этом в пятницу заявил советник нового президента Руслан Стефанчук.

"Это европейская практика, которая дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе", - говорит Руслан Стефанчук.

Он объяснил, что на встрече с лидерами фракций, политики заверили - не могут быстро и качественно принять открытые списки.

"Поэтому согласовали компромиссное решение - поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%. Это меньшее зло, чем действующая система мажоритарки, когда люди за счет гречки скупают голоса, после этого активно перепродавая их во время голосования", - сказал советник президента и уточнил, что депутаты проигнорировали договоренности и провалили голосование.

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В результате, досрочные выборы пройдут по старым законам, то есть – 225 кандидатов зайдут в парламент по спискам партий, еще 225 – по мажоритарным округам.

Партия, выдвинувшая избирательный список кандидатов, должна внести 4 млн.173 тыс. грн. Для кандидатов в одномандатном округе размер залога составляет 41 тыс. 730 грн.

Что касается временного изменения места голосования, то в ЦИК уже дали разъяснение.

"Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно. Для избирателей, чей адрес находится на временно оккупированной территории достаточно паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать", - говорит Татьяна Слипачук.

И напоминает, что при смешанной системе голосования будет два бюллетеня - для голосования общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

"И если вы будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - уточнила глава ЦИК.

Кто идет на выборы в Верховную Раду

Конечно же "Слуга народа" будет участвовать в парламентских выборах, а поведет ее спикер избирательного штаба Дмитрий Разумков.

О своем участии в выборах уже заявил Петр Порошенко и анонсировал съезд обновленной партии, который состоится 31 мая.

"Несмотря на нашу позицию, что на нарушениях Конституции нельзя строить государство, наша политическая сила с первых секунд приняла решение участвовать в выборах в ВР", - сказал бывший президент.

Политтехнолог Виктор Уколов уточнил, что БПП-Солидарность теперь будет называться Европейская солидарность.

Батькивщина Юлии Тимошенко тоже считает, что этот состав "наработал на досрочные выборы".

"Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам и несомненно мы в них примем участие, но еще этот парламент должен сделать свою работу", - сказала Тимошенко.

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В новом списке Самопомощи, которая тоже собралась в парламент, по словам Андрея Садового, будет 70% новых лиц. "Народный фронт" пообещал пойти в парламент, "чтобы бороться за курс и будущее". Лидер радикалов Олег Ляшко идет, "чтобы побеждать". Оппоблок высказался о готовности партии "восстанавливать мир".

Гражданская позиция Анатолия Гриценко собирается идти, объединившись с тремя партиями. Это Народный контроль Дмитрия Добродомова, Родная страна Николая Томенко и Европейская партия Украины Николая Катеринчука.

Также, идут Сила и честь Игоря Смешко и Голос Святослава Вакарчука.

Парламентские выборы: рейтинг партий

По результатам опросов, которые в мае проводили социологи, везде лидирует Слуга народа Владимира Зеленского. И 5% барьер преодолевают только 4 партии.

Согласно данным Социологической группы Рейтинг (опрос был опубликован 22 мая), Слугу народа готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Оппозиционную платформу - За жизнь - готовы поддержать 10,5% опрошенных, БПП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%.

Также, Сила и честь Игоря Смешко может набрать 5,1% голосов, партия Святослава Вакарчука - 4,6%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3% и Оппозиционный блок - 3,2%. Рейтинг других партий менее 3%.