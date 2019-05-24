У Зеленского рассказали, как Парубий и главы фракций противились открытым спискам

Руслан Стефанчук / официальный сайт президента Украины

Представитель Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук пояснил позицию президента по выборам с открытыми списками.

"Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях. И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе", - заявил Стефанчук.

Напомним, в своей инаугурационной речи Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять Избирательный кодекс, где предусмотрена процедура открытых списков.

По словам Руслана Стефанчука, во время консультаций Парубий и лидеры фракций и групп отметили, что пока нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки. Поэтому участники встречи согласовали компромиссное решение - поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%.

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"Безусловно, это не наша цель, наша мечта, но это меньшее зло, чем действующая система мажоритарки, когда люди за счет гречки скупают голоса, после этого активно перепродавая их во время голосования. Вопросы, по которым накануне был консенсус об их включении в повестку дня, не получили поддержки народных депутатов", - подчеркнул советник главы государства.

Напомним, 22 мая в повестку дня сессии Верховной Рады не был включен ни один законопроект от Зеленского.