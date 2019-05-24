Роспуск Рады: в Верховный суд поступил третий иск на указ Зеленского

Верховный суд Украины получил третий иск на указ Зеленского / Униан

В пятницу, 24 мая, в Верховный суд Украины поступил очередной иск на указ Президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов в части назначения внеочередной выборов в ВР.

По информации, заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного суда сегодня, 24 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19, сообщает пресс-служба суда.

Отметим, 23 мая в Верховный суд Украины поступило два аналогичных иска на указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента от 21.05.2019 года № 303/2019.

Ранее экс-кандидат в президенты Александр Данилюк обжаловал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады, который уже был опубликован и вступил в силу.

Сам Зеленский у себя в Twitter назвал это "плохими новостями", но пообещал не сдаваться и идти до конца.

Также 22 мая Глава украинского парламента Андрей Парубий решил оспорить роспуск Рады в суде.