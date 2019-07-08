Кандидат от Слуги народа заявила о незаконном исключении из списка и пожаловалась на угрозы

Елена Коробкова / Фейсбук Е.Коробковой

Кандидат в народные депутаты от Слуги народа Елена Коробкова заявила о том, что ее незаконно исключили из предвыборного списка партии.

"Я никаких заявлений не писала. Написать заявление прошлой датой я также не могу, а вчера на съезде голосовали списком, соответственно и решение съезда является незаконным.

Я поддерживаю президента, но не поддерживаю олигархов и коррупционные игры, в которые пытаются играть некоторые члены команды президента", - написала она в Facebook.

По ее словам, ее исключили из списков Слуги народа из-за принципиальной позиции в качестве эксперта относительно Приватбанка.

"Но и на этом не остановились – начались угрозы мне, семье и моей жизни. Даже в такой формулировке: или ее уберут из списка, или я уберу ее физически", - добавила она.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков назвал причину исключения кандидатов из списка Слуги народа.