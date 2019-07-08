В Слуге народа назвали причину исключения кандидатов из списка и объяснились насчет "кума Медведчука"

Дмитрий Разумков / Reuters

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил о том, что основанием для исключения 7 кандидатов из списков партии стали журналистские расследования и реакция соцсетей.

"Критериев было несколько. Это - информация, которую мы получали из СМИ, журналистские расследования, информация от наших активистов на сайте, где люди объясняли, почему им не нравится тот или иной кандидат. Работала комиссия, по ее результатам было вынесено предложение на съезд и съезд принял свое решение", - подчеркнул он.

Он также объяснил ситуацию вокруг кандидата Холодова, которого в СМИ называют кумом Медведчука.

"Насколько мне известно, он является кумом Оксаны Марченко, а не Медведчука. И эта информация, на мой взгляд, не должна быть основанием для исключения человека из списка", - отметил Разумков.

По его словам, исключение кандидатов из списков Слуги народа не стоит выносить в публичную плоскость, поэтому съезд происходил в закрытом режиме.

Читайте такжеСлуга народа отрывается от конкурентов на выборах в Раду во всю прыть - опросОн добавил, что в списке партии на досрочных выборах на сегодняшний день числится 194 кандидата, а кандидатов мажоритарщиков сейчас 199 человек, передает УНИАН.

"Мажоритарщиков мы не исключали принципиально, чтобы нас не обвинили в манипуляциях, в попытке слива округов, мы считаем, что постпраймериз для мажоритарщиков состоится 21 июля, в день выборов: если мы где-то допустили ошибку, то мы поплатимся за это депутатом в округе, и на эту ошибку повлияют непосредственно избиратели. В отличие от партийных списков, на состав которых люди на выборах повлиять не могут", - резюмировал Разумков.

Напомним, ранее ЦИК предупредила Слугу народа о кандидатах в депутаты с двойным гражданством.

Также ранее кандидат от Слуги народа Александр Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, подтвердил свое израильское гражданство.