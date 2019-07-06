Скандал с двойным гражданством: кандидат от Слуги народа Куницкий сделал важное заявление

6 июля 2019, 21:50

Александр Куницкий считает двойное гражданство законным.

Александр Куницкий
Александр Куницкий / Скриншот

Кандидат от Слуги народа Александр Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, подтвердил свое израильское гражданство.

На встрече с избирателями в Харькове он подчеркнул, что репатриировался в 12 лет, а также проходил службу в израильской армии.

"Я являюсь гражданином Израиля с 12 лет. Я репатриировался со своим отцом в 12 лет в Израиль. Я в 2002 году поступил на службу в израильскую армию, чем я очень горжусь, и отслужил три года. В 2005 году после армии я вернулся на Украину. И с тех пор я проживаю на Украине и веду здесь свою деятельность", - рассказал Куницкий.

Из зала ему сделали замечание: "Не на Украине, а в Украине", на что Куницкий возразил: "Если для кого-то очень важно, и я кого-то этим обижаю, я, конечно, прошу прощения. Но я считаю, что главное не это, абсолютно не это, а то, как вы относитесь к стране, в которой вы живете".

При этом он назвал двойное гражданство законным.

"Я напомню, двойное гражданство в Украине не запрещено. Я хочу развеять этот миф. Все те, кто считает, что это противозаконно, вы все ошибаетесь, потому что вы не знаете, это абсолютно не наказуемо... Украина рассматривает вас, если вы гражданин Украины, только как гражданина Украины. Не имеет значения, сколько у вас есть гражданств: три, пять, восемь - у кого сколько. Если вы гражданин Украины, Украина плевать хотела на все ваши гражданства. Вы для нее гражданин ее страны", - считает Куницкий.

Он отметил, что для того, чтобы баллотироваться в народные депутаты, достаточно быть гражданином Украины и проживать на территории Украины последние пять лет, и он этим критериям соответствует.

В то же время он добавил, что уже написал в консульство заявление об отказе от гражданства Израиля и надеется, что скоро его подтвердят.

Напомним, ранее сообщалось, у нового главы Донецкой ОГА Кириленко брат воюет за боевиков, его внесли в базу Миротворца.

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