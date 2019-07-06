Кандидат в депутаты от Слуги народа попал в базу сайта Миротворец

Куницкий убежден, что попал в Миротворец из-за борьбы с коррупционерами / скриншот

Кандидат в народные депутаты на досрочных выборах в Раду от Слуги народа Алекандр Куницкий очутился в базе сайта Миротворец.

По информации, основанием для внесения в список стало второе гражданство (Израиль), а также возможно сотрудничество с российскими спецслужбами, сообщает телеграм-канал Зрада чи перемога.

Отметим, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

В свою очередь, популярная блогер Елена Монова в своем телеграм-канале Монохром опубликовала скрин-шоты документов, которые подтверждают двойное гражданство Куницкого.

"По информации депутата ВР Андрей Денисенко Куницкий не только является счастливым обладателем израильского документа, он еще и вполне благополучно пересекал по нему границу. И активно ездил… в Россию. В течение 2018 и 2019 г.г. человек, который сейчас баллотируется в депутаты парламента от партии Слуга народа, туда-сюда энергично пересекал украинско-российскую границу в пункте пропуска Гоптовка по израильскому паспорту, при этом наличие этого самого паспорта он решительно отрицает", - сказано в сообщении Моновой.

Кроме того, Монова пишет, что "несколькими годами ранее, в июле 2015, Куницкий был ДЕПОРТИРОВАН из Украины, о чем стоит штамп в его ИЗРАИЛЬСКОМ документе".

Также, по словам Моновой, Андрей Денисенко в понедельник намерен подать депутатский запрос в СБУ.

В свою очередь, Александр Куницкий убежден, что попал в базу сайта Миротворец из-за то, что пошел против "матерых коррупционеров".

В комментариях под видео люди пишут, что база сайта Миротворец давно стала элементом давления.

"Ну эта база давно уже просто инструмент расправы с неугодными, при том, что она нарушает закон если я не ошибаюсь. Поэтому, наверно возможно подать в суд и выиграть", - считает Vladlen Glukharev.

Напомним, ранее сообщалось, у нового главы Донецкой ОГА Кириленко брат воюет за боевиков. Мужчину нашли в базе сайта Миротворец.

Также ранее сообщалось, известный российский телеведущий Владимир Познер очутился в базе сайта Миротврец.