Кандидат в депутаты от Слуги народа попал в базу сайта Миротворец

Основанием для внесения в список стало второе гражданство.
Кандидат в народные депутаты на досрочных выборах в Раду от Слуги народа Алекандр Куницкий очутился в базе сайта Миротворец.
По информации, основанием для внесения в список стало второе гражданство (Израиль), а также возможно сотрудничество с российскими спецслужбами, сообщает телеграм-канал Зрада чи перемога.
Отметим, досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.
В свою очередь, популярная блогер Елена Монова в своем телеграм-канале Монохром опубликовала скрин-шоты документов, которые подтверждают двойное гражданство Куницкого.
"По информации депутата ВР Андрей Денисенко Куницкий не только является счастливым обладателем израильского документа, он еще и вполне благополучно пересекал по нему границу. И активно ездил… в Россию. В течение 2018 и 2019 г.г. человек, который сейчас баллотируется в депутаты парламента от партии Слуга народа, туда-сюда энергично пересекал украинско-российскую границу в пункте пропуска Гоптовка по израильскому паспорту, при этом наличие этого самого паспорта он решительно отрицает", - сказано в сообщении Моновой.
Кроме того, Монова пишет, что "несколькими годами ранее, в июле 2015, Куницкий был ДЕПОРТИРОВАН из Украины, о чем стоит штамп в его ИЗРАИЛЬСКОМ документе".
Также, по словам Моновой, Андрей Денисенко в понедельник намерен подать депутатский запрос в СБУ.
В свою очередь, Александр Куницкий убежден, что попал в базу сайта Миротворец из-за то, что пошел против "матерых коррупционеров".
В комментариях под видео люди пишут, что база сайта Миротворец давно стала элементом давления.
"Ну эта база давно уже просто инструмент расправы с неугодными, при том, что она нарушает закон если я не ошибаюсь. Поэтому, наверно возможно подать в суд и выиграть", - считает Vladlen Glukharev.
Напомним, ранее сообщалось, у нового главы Донецкой ОГА Кириленко брат воюет за боевиков. Мужчину нашли в базе сайта Миротворец.
Также ранее сообщалось, известный российский телеведущий Владимир Познер очутился в базе сайта Миротврец.