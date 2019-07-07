ЦИК предупредила Слугу народа о кандидатах в депутаты с двойным гражданством

ЦИК получает информацию о выявленных нарушениях / УНИАН

Партия Слуга народа получила письмо Центризбиркома с информацией о возможном двойном гражданстве 4-х кандидатов в народные депутаты.

По словам заместителя главы ЦИК Евгения Радченко, информация касалась кандидатов Александра Куницкого, Андрея Холодова, Михаила Соколова и В.Божика.

В комментарии Украинской правде Радченко отметил, что представители общественности и СМИ передают ЦИК информацию о выявленных нарушениях со стороны кандидатов, и ЦИК решила проинформировать о них партию. По его словам, ЦИК не требует от партии ответа на свое обращение.

"Мы же не следственный орган, мы не можем установить обстоятельства законности или незаконности обретения гражданства", - подчеркнул он.

Радченко добавил, что не вся информация касалась двойного гражданства, однако не смог уточнить, какие именно нарушения обнаружили у каждого из кандидатов.

Напомним, ранее кандидат от Слуги народа Александр Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, подтвердил свое израильское гражданство.