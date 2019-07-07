Отверженные Слуги народа: в списке партии Зеленского минус семь кандидатов

Слуга народа исключила 7 кандидатов из списка партии / Reuters

7 июля, в воскресенье, политическая партия Слуга народа исключила из своего избирательного списка семерых кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

По словам спикера партии Евгении Кравчук, уже завтра, 8 июля, юристы партии обратятся в ЦИК с представлением об отмене регистрации этих кандидатов из списка Слуги народа в общегосударственном избирательном округе.

Фамилии и номер кандидатов, которые уже не числятся в списке Слугу народа, Кравчук опубликовала на своей странице в Facebook.

Баланюк Юрий Викторович (№ 164) - по собственному желанию;

Боярчук Роман Михайлович (№ 71);

Витикач Виталий Викторович (№ 177);

Арбуз Ольга Александровна (№ 78)

Коробочная Елена Анатольевна (№ 31) - по собственному желанию;

Соколов Михаил Юрьевич (№ 99);

Рагимова Анастасия Борисовна (№ 170).

Также спикер Слуги народа обратила внимание, что по собственному желанию вышли из списков Баланюк и Коробкова. Тогда как ранее о своем намерении покинуть список заявляла и Анастасия Рагимова, которая значится как исключенная.

Читайте такжеВыше неба и ниже плинтуса: Слуга народа ускакала еще дальше, а Голос проселНапомним, ранее ЦИК предупредила Слугу народа о кандидатах в депутаты с двойным гражданством.

Также ранее кандидат от Слуги народа Александр Куницкий, который баллотируется по округу №169 в Харькове, подтвердил свое израильское гражданство.