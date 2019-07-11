Беспрекословный лидер и изменения среди партий-фаворитов: опубликован новый предвыборный рейтинг

В Верховную Раду проходят пять партий

Лидером избирательной гонки на внеочередных парламентских выборах остается партия Слуга народа, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой Рейтинг.

За эту политическую силу готовы проголосовать 47% избирателей, которые намерены голосовать и определился со своими симпатиями. Также преодолевают проходной барьер партия Оппозиционная платформа - За жизнь (11,6%), Европейская солидарность (8,2%), партия Голос (6,6%) и ВО Батькивщина (6,4%).

В то же время партию Сила и честь готовы поддержать 3,6%, Оппозиционный блок - 3,2%, партию Украинскую стратегию Гройсмана - 2,8%, Радикальную партию - 2,5%, ВО Свобода - 2,1%.

В Рейтинге подчеркнули, что опрос проводился с 6 по 10 июля. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

/ ratinggroup.ua

Напомним, ранее сообщалось о том, что Слуга народа может набрать 50% голосов избирателей.